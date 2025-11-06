На Новый год Москва может оказаться в полной темноте: какая угроза нависла над РФ

Рубрики
Российские энергетические объекты оказались под серьезным давлением из-за ударов украинских дронов, что может привести к масштабным отключениям электроэнергии, в частности, в Москве. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Блэкаут в Москве может произойти на Новый год. Фото из открытых источников
Александр Коваленко отметил, что в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали подстанцию "Владимирская" и Орловскую ТЭЦ. Это два стратегически важных объекта, обеспечивающих электроснабжение центральных регионов России.
Орловская ТЭЦ является главным источником генерации тепла и электроэнергии в области, а подстанция "Владимирская" входит в число самых мощных в РФ, имея стратегическое значение для всей энергосистемы.
Коваленко считает, что дальнейшие атаки на подобные объекты могут привести к вынужденным и длительным отключениям электроэнергии в российских регионах, в том числе и в Москве. По его словам, в конце концов россияне могут оказаться в ситуации, когда встретят новый год в блекауте.
