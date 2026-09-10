На найгарячішій ділянці назріває скандал: російські воєнкори визнали проблеми на фронті

Російські військові блогери все частіше визнають погіршення становища російських військ на Лиманському напрямі та одночасно критикують військове командування за поширення недостовірної інформації про ситуацію на фронті. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, 9 вересня низка російських воїнкерів повідомила, що ситуація в районі Лимана стає все більш складною для російських сил. Зокрема стверджувалося, що російським підрозділам довелося залишити деякі передові позиції, хоча конкретні місця відходу не уточнювалися.

Один із російських блогерів заявив, що українські війська протягом кількох місяців проводять контратаки у цьому районі. При цьому офіційні повідомлення російського командування та карти деяких пропагандистів продовжували створювати, за його словами, надмірно оптимістичну картину того, що відбувається.

Особливе роздратування у російських воїнкерів викликають так звані "гарні звіти" — повідомлення про успіхи армії, які не відповідають реальній ситуації на полі бою. Один із блогерів закликав фактично заборонити подібну практику, оскільки вона створює ризики вже безпосередньо для російських військ.

У ISW зазначають, що помилкові відомості здатні заважати планування операцій. Наприклад, підрозділи можуть розраховувати на підтримку у районах, які насправді не контролюються російськими силами. Крім того, сусідні частини здатні приймати рішення, ґрунтуючись на спотвореній інформації.

Окремим прикладом стала ситуація зі Святогірськом. Українські сили нещодавно підтвердили повний контроль над населеним пунктом, тоді як Володимир Путін незадовго до цього заявляв, що місто перебуває під контролем російських військ.

ISW наголошує, що точний масштаб українського просування під Лиманом поки що встановити складно через обмеженість відкритих даних. При цьому аналітики вважають, що реальні масштаби успіхів ЗСУ можуть виявитися більшими, ніж показує нинішня карта бойових дій.

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