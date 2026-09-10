На самом горячем участке назревает скандал: российские военкоры признали проблемы на фронте

Российские военные блогеры все чаще признают ухудшение положения российских войск на Лиманском направлении и одновременно критикуют военное командование за распространение недостоверной информации о ситуации на фронте. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, 9 сентября ряд российских военкоров сообщил, что ситуация в районе Лимана становится все более сложной для российских сил. В частности, утверждалось, что российским подразделениям пришлось оставить некоторые передовые позиции, хотя конкретные места отхода не уточнялись.

Один из российских блогеров заявил, что украинские войска на протяжении нескольких месяцев проводят контратаки в этом районе. При этом официальные сообщения российского командования и карты некоторых пропагандистов продолжали создавать, по его словам, чрезмерно оптимистичную картину происходящего.

Особое раздражение у российских военкоров вызывают так называемые "красивые отчеты" — сообщения об успехах армии, которые не соответствуют реальной ситуации на поле боя. Один из блогеров призвал фактически запретить подобную практику, поскольку она создает риски уже непосредственно для российских войск.

В ISW отмечают, что ложные сведения способны мешать планированию операций. Например, подразделения могут рассчитывать на поддержку в районах, которые на самом деле не контролируются российскими силами. Кроме того, соседние части способны принимать решения, основываясь на искаженной информации.

Отдельным примером стала ситуация со Святогорском. Украинские силы недавно подтвердили полный контроль над населенным пунктом, тогда как Владимир Путин незадолго до этого заявлял, что город находится под контролем российских войск.

ISW подчеркивает, что точный масштаб украинского продвижения под Лиманом пока установить сложно из-за ограниченности открытых данных. При этом аналитики считают, что реальные масштабы успехов ВСУ могут оказаться больше, чем показывает нынешняя карта боевых действий.

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