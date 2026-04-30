Війна з Росією «На мої геніталії посадили два електрошокери»: що відбувається в полоні рф щодня
НОВИНИ

«На мої геніталії посадили два електрошокери»: що відбувається в полоні рф щодня

Звільнений з російського полону військовий Євген Морих розповів про щоденні тортури, голод і знущання

30 квітня 2026, 17:37
Ткачова Марія

Український військовий Євген Морих поділився свідченнями про умови утримання в російському полоні, де, за його словами, насильство було системним і щоденним.

Євген Морих про полон в рф

Він розповів, що перевірки проводилися двічі на день — вранці та ввечері — і практично завжди супроводжувалися побиттям. Полонених били, застосовували електрошокери, використовували собак для залякування.

"На мої геніталії посадили два електрошокери", — розповідає Євген.

За його словами, під час катувань він отримав серйозні травми, зокрема пошкодження грудної клітки.

Окремо військовий зазначив критичні умови харчування. Їжа була мінімальною, що призводило до виснаження — деякі полонені втрачали свідомість.

"Котяча миска, в якій дві каплі води і декілька крупинок перлової каші, чоловіки втрачали свідомість".

Він підкреслив, що єдиним коротким полегшенням були моменти, коли припинялися перевірки і можна було певний час залишатися без фізичного насильства.

Ці свідчення вкотре підтверджують інформацію про системні порушення прав українських військовополонених у місцях утримання на території РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що навколо штурмових підрозділів, зокрема 425-го "Скеля" та 225-ї окремої штурмової бригади, тривалий час існує багато суперечливих оцінок — від розповідей про надзвичайну ефективність до звинувачень у порушеннях прав військовослужбовців.
Втім, як зазначає радниця військового омбудсмена, реальна ситуація значно складніша і потребує аналізу не лише кількості скарг, а й реакції командування на них. За її словами, обидва підрозділи демонструють готовність до діалогу та швидкого реагування. Зокрема, у 425-му підрозділі зафіксовано випадок, коли військовослужбовець, який мав законне право на звільнення, отримав відповідний наказ уже приблизно за 40 хвилин після звернення.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DXqu2MjCNCT/?igsh=eDZ6cjN2ZmJ2ZTht
