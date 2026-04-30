«На мої геніталії посадили два електрошокери»: що відбувається в полоні рф щодня

Український військовий Євген Морих поділився свідченнями про умови утримання в російському полоні, де, за його словами, насильство було системним і щоденним.

Він розповів, що перевірки проводилися двічі на день — вранці та ввечері — і практично завжди супроводжувалися побиттям. Полонених били, застосовували електрошокери, використовували собак для залякування.

"На мої геніталії посадили два електрошокери", — розповідає Євген.

За його словами, під час катувань він отримав серйозні травми, зокрема пошкодження грудної клітки.

Окремо військовий зазначив критичні умови харчування. Їжа була мінімальною, що призводило до виснаження — деякі полонені втрачали свідомість.

"Котяча миска, в якій дві каплі води і декілька крупинок перлової каші, чоловіки втрачали свідомість".

Він підкреслив, що єдиним коротким полегшенням були моменти, коли припинялися перевірки і можна було певний час залишатися без фізичного насильства.

Ці свідчення вкотре підтверджують інформацію про системні порушення прав українських військовополонених у місцях утримання на території РФ.

