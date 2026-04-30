Главная Новости Общество Война с Россией «На мои гениталии посадили два электрошокера»: что происходит в плену России каждый день
commentss НОВОСТИ Все новости

«На мои гениталии посадили два электрошокера»: что происходит в плену России каждый день

Освобожденный из российского плена военный Евгений Морих рассказал о ежедневных пытках, голоде и издевательствах

30 апреля 2026, 17:37
Ткачова Марія

Украинский военный Евгений Морих поделился свидетельствами об условиях содержания в российском плену, где, по его словам, насилие было системным и ежедневным.

«На мои гениталии посадили два электрошокера»: что происходит в плену России каждый день

Евгений Морих о пленении в России

Он рассказал, что проверки проводились дважды в день – утром и вечером – и практически всегда сопровождались избиением. Пленных избивали, применяли электрошокеры, использовали собак для устрашения.

"На мои гениталии посадили два электрошокера", – рассказывает Евгений.

По его словам, во время пыток он получил серьезные травмы, в том числе повреждение грудной клетки.

Отдельно военный отметил критические условия питания. Еда была минимальной, что приводило к истощению – некоторые пленные теряли сознание.

"Кошачья миска, в которой две капли воды и несколько крупинок перловой каши, мужчины теряли сознание".

Он подчеркнул, что единственным кратким облегчением были моменты, когда прекращались проверки и можно было некоторое время оставаться без физического насилия.

Эти свидетельства еще раз подтверждают информацию о системных нарушениях прав украинских военнопленных в местах содержания на территории РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что вокруг штурмовых подразделений, в частности 425-го "Скала" и 225-й отдельной штурмовой бригады, длительное время существует много противоречивых оценок — от рассказов о чрезвычайной эффективности до обвинений в нарушениях прав военнослужащих.
Впрочем, как отмечает советница военного омбудсмена, реальная ситуация значительно сложнее и требует анализа не только количества жалоб, но и командования на них. По ее словам, оба подразделения демонстрируют готовность к диалогу и быстрому реагированию. В частности, в 425-м подразделении зафиксирован случай, когда военнослужащий, имевший законное право на увольнение, получил соответствующий приказ уже примерно через 40 минут после обращения.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DXqu2MjCNCT/?igsh=eDZ6cjN2ZmJ2ZTht
