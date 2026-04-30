«На мои гениталии посадили два электрошокера»: что происходит в плену России каждый день

Украинский военный Евгений Морих поделился свидетельствами об условиях содержания в российском плену, где, по его словам, насилие было системным и ежедневным.

Он рассказал, что проверки проводились дважды в день – утром и вечером – и практически всегда сопровождались избиением. Пленных избивали, применяли электрошокеры, использовали собак для устрашения.

"На мои гениталии посадили два электрошокера", – рассказывает Евгений.

По его словам, во время пыток он получил серьезные травмы, в том числе повреждение грудной клетки.

Отдельно военный отметил критические условия питания. Еда была минимальной, что приводило к истощению – некоторые пленные теряли сознание.

"Кошачья миска, в которой две капли воды и несколько крупинок перловой каши, мужчины теряли сознание".

Он подчеркнул, что единственным кратким облегчением были моменты, когда прекращались проверки и можно было некоторое время оставаться без физического насилия.

Эти свидетельства еще раз подтверждают информацию о системных нарушениях прав украинских военнопленных в местах содержания на территории РФ.

