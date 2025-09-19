На мирі в Україні поставлено хрест: на Заході розкрили фіаско на переговорах у Лондоні

Незважаючи на публічні заяви про взаємну повагу та співпрацю, президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не змогли зберегти узгоджену позицію щодо війни між Росією та Україною. Хоча обидва лідери виступають за припинення вогню, їхні підходи до тиску на Кремль суттєво розійшлися. Як повідомляє Politico, головним джерелом розбіжностей стали різні оцінки того, як реагувати на дії Володимира Путіна, який активізував атаки на Україну та порушив повітряний простір НАТО.

Фото: з відкритих джерел

Під час спільної пресконференції, що відбулася в рамках візиту Трампа до Великої Британії, американський президент висловив розчарування діями Путіна, але ухилився від конкретних відповідей щодо подальших кроків США.

На відміну від нього, Кір Стармер демонстрував більшу рішучість і наполягав на посиленні економічного тиску на Москву. Він наголосив, що саме завдяки тиску Путін починає йти на поступки.

У відповідь на заяву Трампа про те, що війна не має прямого впливу на США чи Велику Британію, Стармер нагадав, що Росія завдала удару по будівлі Британської ради в Києві та атакувала посольство ЄС. Окрім того, було зафіксовано вторгнення дронів у повітряний простір НАТО.

"Ми маємо посилити тиск на Путіна. Лише коли президент виявляв жорсткість, Путін демонстрував готовність до діалогу", — підкреслив глава британського уряду.

Трамп у свою чергу заявив, що перш ніж запроваджувати нові санкції, Європа має припинити закупівлю російської нафти. На його думку, це може стати вирішальним фактором для тиску на Москву.

