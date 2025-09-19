На мире в Украине поставлен крест: на Западе раскрыли фиаско на переговорах в Лондоне

Несмотря на публичные заявления о взаимном уважении и сотрудничестве, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смогли сохранить согласованную позицию по войне между Россией и Украиной. Хотя оба лидера выступают за прекращение огня, их подходы к давлению на Кремль существенно разошлись. Как сообщает Politico, главным источником разногласий стали разные оценки того, как реагировать на действия Владимира Путина, который активизировал атаки на Украину и нарушил воздушное пространство НАТО.

Фото: из открытых источников

Во время совместной пресс-конференции, состоявшейся в рамках визита Трампа в Великобританию, американский президент выразил разочарование действиями Путина, но уклонился от конкретных ответов относительно дальнейших шагов США.

В отличие от него, Кир Стармер демонстрировал большую решительность и настаивал на усилении экономического давления на Москву. Он подчеркнул, что именно благодаря давлению Путин начинает идти на уступки.

В ответ на заявление Трампа о том, что война не имеет прямого влияния на США или Великобританию, Стармер напомнил, что Россия нанесла удар по зданию Британского совета в Киеве и атаковала посольство ЕС. Кроме того, было зафиксировано вторжение дронов в воздушное пространство НАТО.

"Мы должны усилить давление на Путина. Лишь когда президент проявлял жесткость, Путин демонстрировал готовность к диалогу", — подчеркнул глава британского правительства.

Трамп в свою очередь заявил, что прежде, чем вводить новые санкции, Европа должна прекратить закупку российской нефти. По его мнению, это может стать решающим фактором давления на Москву.

Как уже писали "Комментарии", Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию, в которой четко указана необходимость возвращения Запорожской атомной электростанции под контроль Украины. О решении сообщило Министерство энергетики Украины.