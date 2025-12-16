logo_ukra

BTC/USD

86757

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Львівщині жорстоко побили військового: чоловік у реанімації
commentss НОВИНИ Всі новини

На Львівщині жорстоко побили військового: чоловік у реанімації

На Львівщині військовослужбовець, який проходив реабілітацію, опинився в реанімації після жорстокого побиття — поліція затримала підозрюваного

16 грудня 2025, 13:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Львівській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті військовослужбовця. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та перебуває в реанімації. Про це повідомили в поліції регіону.

На Львівщині жорстоко побили військового: чоловік у реанімації

Жорстоке побиття військового у Львівській області

За даними слідства, інцидент стався 12 грудня близько 18:20 в одному з сіл району неподалік місцевого магазину. Між 42-річним мешканцем села та 25-річним жителем сусіднього населеного пункту виник конфлікт, який переріс у фізичне насильство. Молодший чоловік завдав військовому кілька ударів по голові.

Медики діагностували у потерпілого, який проходив реабілітацію після служби, субдуральний крововилив та інші тяжкі тілесні ушкодження. Стан чоловіка лікарі оцінюють як важкий — він перебуває у відділенні реанімації.

Слідчі повідомили нападнику про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що в реальних умовах Україна не може розраховувати на зовнішніх гравців як на гарантів власної безпеки. За його оцінкою, навіть у разі співпраці з НАТО чи окремими державами мова може йти передусім про допомогу, але не про прямі гарантії захисту української території та громадян.
Він наголосив, що жодна міжнародна структура або союз не здатні взяти на себе повну відповідальність за безпеку України. Саме тому ключові завдання безпекового блоку мають бути зведені до однієї стратегічної мети — зробити державу максимально сильною, самодостатньою та здатною захистити себе власними силами.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://lv.npu.gov.ua/news/na-lvivshchyni-politseiski-zatrymaly-zlovmysnyka-iakyi-zhorstoko-pobyv-meshkantsia-susidnoho-sela
Теги:

Новини

Всі новини