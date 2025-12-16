На Львівщині жорстоко побили військового: чоловік у реанімації

Рубрики
У Львівській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті військовослужбовця. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та перебуває в реанімації. Про це повідомили в поліції регіону.
Жорстоке побиття військового у Львівській області
За даними слідства, інцидент стався 12 грудня близько 18:20 в одному з сіл району неподалік місцевого магазину. Між 42-річним мешканцем села та 25-річним жителем сусіднього населеного пункту виник конфлікт, який переріс у фізичне насильство. Молодший чоловік завдав військовому кілька ударів по голові.
Медики діагностували у потерпілого, який проходив реабілітацію після служби, субдуральний крововилив та інші тяжкі тілесні ушкодження. Стан чоловіка лікарі оцінюють як важкий — він перебуває у відділенні реанімації.
Слідчі повідомили нападнику про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.