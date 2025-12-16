Во Львовской области жестоко избили военного: мужчина в реанимации

Рубрики
Во Львовской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в избиении военнослужащего. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и находится в реанимации. Об этом сообщили в полиции региона.
Жестокое побитие военного во Львовской области
По данным следствия, инцидент произошел 12 декабря около 18:20 в одном из сел района вблизи местного магазина. Между 42-летним жителем села и 25-летним жителем соседнего населенного пункта возник конфликт, переросший в физическое насилие. Младший мужчина нанес военному несколько ударов по голове.
Медики диагностировали у потерпевшего, который проходил реабилитацию после службы, субдуральное кровоизлияние и другие тяжкие телесные повреждения. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое — он находится в отделении реанимации.
Следователи сообщили нападающему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.