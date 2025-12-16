logo

Во Львовской области жестоко избили военного: мужчина в реанимации
НОВОСТИ

Во Львовской области жестоко избили военного: мужчина в реанимации

Во Львовской области военнослужащий, который проходил реабилитацию, оказался в реанимации после жестокого избиения — полиция задержала подозреваемого

16 декабря 2025, 13:12
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во Львовской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в избиении военнослужащего. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и находится в реанимации. Об этом сообщили в полиции региона.

Во Львовской области жестоко избили военного: мужчина в реанимации

Жестокое побитие военного во Львовской области

По данным следствия, инцидент произошел 12 декабря около 18:20 в одном из сел района вблизи местного магазина. Между 42-летним жителем села и 25-летним жителем соседнего населенного пункта возник конфликт, переросший в физическое насилие. Младший мужчина нанес военному несколько ударов по голове.

Медики диагностировали у потерпевшего, который проходил реабилитацию после службы, субдуральное кровоизлияние и другие тяжкие телесные повреждения. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое — он находится в отделении реанимации.

Следователи сообщили нападающему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

Он подчеркнул, что ни одна международная структура или союз не способны взять на себя полную ответственность за безопасность Украины. Именно поэтому ключевые задачи блока безопасности должны быть сведены к одной стратегической цели — сделать государство максимально сильным, самодостаточным и способным защитить себя собственными силами.



Источник: https://lv.npu.gov.ua/news/na-lvivshchyni-politseiski-zatrymaly-zlovmysnyka-iakyi-zhorstoko-pobyv-meshkantsia-susidnoho-sela
