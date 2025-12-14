Жорін пояснив, у чому головна помилка очікувань від союзників

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що в реальних умовах Україна не може розраховувати на зовнішніх гравців як на гарантів власної безпеки. За його оцінкою, навіть у разі співпраці з НАТО чи окремими державами мова може йти передусім про допомогу, але не про прямі гарантії захисту української території та громадян.

Жорін про гарантії безпеки

Він наголосив, що жодна міжнародна структура або союз не здатні взяти на себе повну відповідальність за безпеку України. Саме тому ключові завдання безпекового блоку мають бути зведені до однієї стратегічної мети — зробити державу максимально сильною, самодостатньою та здатною захистити себе власними силами.

Жорін підкреслив, що очікування на те, що НАТО, США чи будь-яка інша країна безпосередньо воюватиме за Україну, є нереалістичними. У цьому контексті він закликав зосередитися на розвитку власних оборонних спроможностей, армії, виробництва озброєння та системи національної безпеки.

Водночас він зазначив, що роль західних партнерів залишається важливою — насамперед у вигляді допомоги, ресурсів і підтримки, необхідних для посилення України. Однак ця допомога має бути інструментом для досягнення самостійної сили, а не заміною власної відповідальності за безпеку держави.

