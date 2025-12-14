Жорин объяснил, в чем главная ошибка ожиданий от союзников

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что в реальных условиях Украина не может рассчитывать на внешних игроков как на гарантов безопасности. По его оценке, даже в случае сотрудничества с НАТО или отдельными государствами речь может идти прежде всего о помощи, но не о прямых гарантиях защиты украинской территории и граждан.

Жорин про гарантии безопасности

Он подчеркнул, что ни одна международная структура или союз не способны взять на себя полную ответственность за безопасность Украины. Именно поэтому ключевые задачи блока безопасности должны быть сведены к одной стратегической цели — сделать государство максимально сильным, самодостаточным и способным защитить себя собственными силами.

Жорин подчеркнул, что ожидания того, что НАТО, США или любая другая страна будет непосредственно воевать за Украину, нереалистичны. В этом контексте он призвал сосредоточиться на развитии собственных оборонных возможностей, армии, производстве вооружения и системы национальной безопасности.

В то же время он отметил, что роль западных партнеров остается важной — прежде всего посредством помощи, ресурсов и поддержки, необходимых для усиления Украины. Однако эта помощь должна быть инструментом достижения самостоятельной силы, а не заменой собственной ответственности за безопасность государства.

