На Львівщині поховали живого військового

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Львівській області поховали українського військового Богдана Вовка, який згодом виявився живим і перебуває у російському полоні.
На Львівщині поховали військового, який виявився живим у російському полоні
За інформацією Суспільного, поховання відбулося у травні 2025 року в селі Гуменець. Однак через кілька днів після церемонії рідні побачили відео, на якому чоловік перебуває у полоні російських військових.
Пізніше цю інформацію підтвердили офіційно.
Після цього правоохоронці провели ексгумацію тіла, похованого під ім’ям військового. ДНК-експертиза встановила, що у могилі був інший загиблий захисник.
Його тіло передали родині для перепоховання.
Наразі рідні Богдана Вовка очікують на його повернення з російського полону.
Це не перший подібний випадок. Раніше український військовий Назар Далецький, якого також вважали загиблим і поховали після ДНК-експертизи, повернувся з російського полону живим через три роки.