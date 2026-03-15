На Львівщині поховали живого військового

У Львівській області поховали українського військового Богдана Вовка, який згодом виявився живим і перебуває у російському полоні.

На Львівщині поховали військового, який виявився живим у російському полоні

За інформацією Суспільного, поховання відбулося у травні 2025 року в селі Гуменець. Однак через кілька днів після церемонії рідні побачили відео, на якому чоловік перебуває у полоні російських військових.

Пізніше цю інформацію підтвердили офіційно.

Після цього правоохоронці провели ексгумацію тіла, похованого під ім’ям військового. ДНК-експертиза встановила, що у могилі був інший загиблий захисник.

Його тіло передали родині для перепоховання.

Наразі рідні Богдана Вовка очікують на його повернення з російського полону.

Це не перший подібний випадок. Раніше український військовий Назар Далецький, якого також вважали загиблим і поховали після ДНК-експертизи, повернувся з російського полону живим через три роки.

