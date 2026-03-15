На Львівщині поховали живого військового

На Львівщині поховали військового, який виявився живим і перебуває в російському полоні

15 березня 2026, 23:41
Ткачова Марія

У Львівській області поховали українського військового Богдана Вовка, який згодом виявився живим і перебуває у російському полоні.             

За інформацією Суспільного, поховання відбулося у травні 2025 року в селі Гуменець. Однак через кілька днів після церемонії рідні побачили відео, на якому чоловік перебуває у полоні російських військових.

Пізніше цю інформацію підтвердили офіційно.              

Після цього правоохоронці провели ексгумацію тіла, похованого під ім’ям військового. ДНК-експертиза встановила, що у могилі був інший загиблий захисник.

Його тіло передали родині для перепоховання.

Наразі рідні Богдана Вовка очікують на його повернення з російського полону.

Це не перший подібний випадок. Раніше український військовий Назар Далецький, якого також вважали загиблим і поховали після ДНК-експертизи, повернувся з російського полону живим через три роки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська 15 березня атакували блокпост у селі Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району.
За попередніми даними, удар по позиції було завдано за допомогою безпілотника. Внаслідок атаки загинув один український військовослужбовець. Ще п’ятеро військових отримали поранення. Усі поранені були доставлені до лікарень Чернігова, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Також повідомляється про поранення поліцейського, який отримав контузію. Наразі на місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів. Там працюють відповідні служби.



Джерело: https://suspilne.media/lviv/1263146-zitel-lvivsini-bogdan-vovk-akogo-vvazali-zagiblim-perebuvae-u-poloni/
