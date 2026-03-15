Во Львовской области похоронили живого военного

Во Львовской области похоронили украинского военного Богдана Вовка, который впоследствии оказался жив и находится в российском плену.

По информации Общественного, захоронение прошло в мае 2025 года в селе Гуменец. Однако через несколько дней после церемонии родные увидели видео, на котором мужчина находится в плену российских военных.

Позже эту информацию подтвердили официально.

После этого правоохранители провели эксгумацию тела, похороненного под именем военного. ДНК-экспертиза установила, что в могиле находился другой погибший защитник.

Его тело было передано семье для перезахоронения.

Сейчас родные Богдана Вовка ожидают его возвращения из российского плена.

Это не первый подобный случай. Ранее украинский военный Назар Далецкий, также считавшийся погибшим и похороненный после ДНК-экспертизы, вернулся из российского плена живым через три года.

