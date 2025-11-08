На Херсонщині внаслідок російських обстрілів двоє загиблих і 12 тяжкопоранених людей

На Херсонщині внаслідок російських атак загинули двоє людей і ще 12 отримали поранення. У Нововоронцовці FPV-дрон поцілив у маршрутний автобус – тяжко поранений 50-річний чоловік помер у лікарні, ще двоє пасажирів дістали вибухові травми. У Херсоні від артилерійського обстрілу загинув 52-річний чоловік, серед поранених – 61-річна жінка з уламковими травмами та 50-річна херсонка, яку з-під завалів дістали з ампутацією ноги. Через скиди з безпілотників постраждали ще двоє людей, а 58-річний чоловік отримав черепно-мозкову травму та контузію під час мінометного обстрілу.

Обстріли Херсонщини – двоє загиблих, 12 поранених, зруйновані будинки, транспорт і медичний заклад

Про це повідомляє Поліція Херсонської області, зазначаючи, що російська армія свідомо била по цивільних об’єктах на правобережжі області – житлових кварталах, медичному закладі, громадському та цивільному транспорту.

За даними правоохоронців, під вогневим ураженням перебували Херсон, Антонівка, Кізомис, Садове, Придніпровське, Софіївка, Комишани, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Микільське, Берислав, Золота Балка, Нововоронцовка та Новоолександрівка. Ворог атакував з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та застосовував безпілотники різних типів.

Внаслідок атак пошкоджено п’ять багатоквартирних і дев’ять приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, медичний заклад, три автомобілі та два гаражі. FPV-дроном росіяни також поцілили по лікарні, яку пошкоджено.

Поліція документує наслідки обстрілів і чергові воєнні злочини російської армії проти мирного населення Херсонщини.

