В Херсонской области в результате российских обстрелов двое погибших и 12 тяжелораненых людей

В Херсонской области в результате российских атак погибли два человека и еще 12 получили ранения. В Нововоронцовке FPV-дрон попал в маршрутный автобус – тяжело раненный 50-летний мужчина скончался в больнице, еще двое пассажиров получили взрывные травмы. В Херсоне от артиллерийского обстрела погиб 52-летний мужчина, среди раненых — 61-летняя женщина с обломочными травмами и 50-летняя херсонка, которую из-под завалов достали с ампутацией ноги. Из-за сбросов с беспилотников пострадали еще два человека, а 58-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и контузию во время минометного обстрела.

Обстрелы Херсонщины – двое погибших, 12 раненых, разрушены дома, транспорт и медицинское учреждение

Об этом сообщает Полиция Херсонской области , отмечая, что российская армия сознательно избивала по гражданским объектам на правобережье области — жилых кварталах, медицинском учреждении, общественном и гражданском транспорте.

По данным правоохранителей, под огневым поражением находились Херсон, Антоновка, Кизомис, Садовое, Приднепровское, Софиевка, Камышаны, Белозерка, Громадное, Днепровское, Никольское, Берислав, Золотая Балка, Нововоронцовка и Новоалександровка. Враг атаковал с артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и применял беспилотники разных типов.

В результате атак повреждены пять многоквартирных и девять частных домов, объект критической инфраструктуры, медицинское учреждение, три автомобиля и два гаража. FPV-дроном россияне также попали в больницу, которая повреждена.

Полиция документирует последствия обстрелов и очередных военных преступлений российской армии против мирного населения Херсонщины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 8 ноября РФ атаковала Полтавскую область ракетами и дронами-камикадзе, целью стали объекты энергетики. В Кременчуге и Горишних Плавнях фиксируют масштабные разрушения инфраструктуры.