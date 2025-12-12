“На Харківщині “захопили в заручники” 500 мирних жителів”: що відомо

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію на фронті.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворог повідомляє нібито про “захоплення в заручники” 500 мирних жителів у Куп’янську-Вузловому в Харківській області та використання їх як “живого щита”.
У Центрі пояснили, що такі твердження не відповідають дійсності, вони є елементом інформаційної операції проти України.
Аналітики Центру протидії дезінформації зазначили, що Росія вчергове поширює брехню, намагаючись посіяти недовіру серед цивільних до українських Сил оборони.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін провів нараду з військовими, на якій розповів про начебто значні успіхи армії РФ у війні проти України. Повідомив, що збройні сили Російської Федерації продовжують виконання завдань “СВО” та “впевнено просуваються по всьому фронту”
За його словами, нібито влада України, не дозволивши формуванням ЗСУ, заблокованим у цих районах, припинити опір та здатися, прирікає їх фактично на знищення. Заявив про високі темпи просування військ угруповання “Схід” у Запорізькій області та успішні дії південного угруповання військ, насамперед з'єднань та військових частин Третьої армії.