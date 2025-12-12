Российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации на фронте.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что враг сообщает якобы о "захвате в заложники" 500 мирных жителей в Купянске-Узловом в Харьковской области и использовании их в качестве "живого щита".

В Центре объяснили, что такие утверждения не соответствуют действительности, они являются элементом информационной операции против Украины.

"На самом деле местные власти, спасатели, правоохранители и волонтерские организации продолжают организованную эвакуацию гражданских из Купянского района. Любые заявления о "перекрытии выходов" или "расстрелах тех, кто пытался уехать" — выдумки, призванные создать панику и сорвать эвакуационные мероприятия, — пояснили в Центре.

Аналитики Центра противодействия дезинформации отметили, что Россия в очередной раз распространяет ложь, пытаясь посеять недоверие среди гражданских к украинским силам обороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин провел совещание с военными, на котором рассказал о якобы значительных успехах армии РФ в войне против Украины. Сообщил, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач СВО и уверенно продвигаются по всему фронту.

По его словам, якобы власти Украины, не разрешив формированием ВСУ, заблокированным в этих районах, прекратить сопротивление и сдаться, обрекают их фактически на уничтожение. Заявил о высоких темпах продвижения войск группировки "Восток" в Запорожской области и успешных действиях южной группировки войск, прежде всего соединений и воинских частей Третьей армии.



