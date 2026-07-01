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На Харківщині можуть примусово евакуювати дітей: під загрозою два населені пункти

FPV-дрони щодня атакують прикордонні селища, а влада попереджає: зволікання може коштувати життя

1 липня 2026, 14:28
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Кравцев Сергей

У Харківській області готуються запровадити обов'язкову евакуацію дітей із двох прикордонних населених пунктів через різке погіршення безпекової ситуації. Дергачівська міська військова адміністрація звернеться до Ради оборони Харківської області з проханням ухвалити відповідне рішення щодо селищ Слатине та Руська Лозова.

На Харківщині можуть примусово евакуювати дітей: під загрозою два населені пункти

Евакуація дітей. Фото: із відкритих джерел

За словами речника Дергачівської МВА Олександра Куліка, нині у Слатиному залишаються 89 дітей, а в Руській Лозовій – ще 45. Саме ці населені пункти останнім часом регулярно потерпають від атак російських FPV-дронів, які фактично щодня тероризують місцевих жителів.

У військовій адміністрації наголошують, що рішення необхідно ухвалювати вже зараз, аби не допустити трагедій. Після погодження Радою оборони області до роботи долучаться ювенальна поліція, служба у справах дітей та Координаційний гуманітарний центр, який має забезпечити родини безпечними місцями для тимчасового проживання.

Водночас місцева влада вже закликала сім'ї не чекати офіційного рішення та добровільно залишити небезпечні території. На сайті Дергачівської громади наголосили, що через активне застосування ворогом ударних безпілотників перебування у Слатиному та Руській Лозовій становить пряму загрозу життю, особливо для дітей.

Посадовці нагадують, що навіть у періоди відносного затишшя атака може статися будь-якої миті. Евакуйовані родини отримають доступ до безпечніших умов проживання, медичної допомоги, навчання для дітей та психологічної підтримки.

У Дергачівській МВА підкреслюють: головна мета такого кроку — зберегти не лише фізичне здоров'я мешканців, а й їхній психологічний стан в умовах постійної небезпеки.

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