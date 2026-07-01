В Харьковской области могут принудительно эвакуировать детей: под угрозой два населенных пункта

В Харьковской области готовятся ввести обязательную эвакуацию детей из двух приграничных населенных пунктов из-за резкого ухудшения ситуации безопасности. Дергачевская городская военная администрация обратится в Совет обороны Харьковской области с просьбой принять соответствующее решение по поселкам Слатино и Русская Лозовая.

Эвакуация детей. Фото: из открытых источников

По словам спикера Дергачевской МВА Александра Кулика, в настоящее время в Слатино остаются 89 детей, а в Русской Лозовой – еще 45. Именно эти населенные пункты в последнее время регулярно страдают от атак российских FPV-дронов, которые фактически ежедневно терроризируют местных жителей.

В военной администрации подчеркивают, что решение необходимо принимать уже сейчас, чтобы не допустить трагедий. После согласования Советом обороны области присоединятся ювенальная полиция, служба по делам детей и Координационный гуманитарный центр, который должен обеспечить семьи безопасными местами для временного проживания.

Местные власти уже призвали семьи не ждать официального решения и добровольно покинуть опасные территории. На сайте Дергачевской общины отметили, что из-за активного применения врагом ударных беспилотников пребывание в Слатино и Русской Лозовой представляет прямую угрозу жизни, особенно для детей.

Чиновники напоминают, что даже в периоды относительного затишья атака может произойти в любой момент. Эвакуированные семьи получат доступ к более безопасным условиям проживания, медицинской помощи, обучению для детей и психологической поддержке.

В Дергачевской МВА подчеркивают: главная цель такого шага – сохранить не только физическое здоровье жителей, но и их психологическое состояние в условиях постоянной опасности.

Читайте на портале "Комментарии" — Совет обороны Черниговской области вводит обязательные меры по вывозу гражданского населения из двенадцати населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к государственной границе. Соответствующее решение вступит в силу с 1 июля текущего года по настоянию армейского командования. Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



