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В Харьковской области могут принудительно эвакуировать детей: под угрозой два населенных пункта

FPV-дроны ежедневно атакуют пограничные поселки, а власти предупреждают: промедление может стоить жизни

1 июля 2026, 14:28
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Кравцев Сергей

В Харьковской области готовятся ввести обязательную эвакуацию детей из двух приграничных населенных пунктов из-за резкого ухудшения ситуации безопасности. Дергачевская городская военная администрация обратится в Совет обороны Харьковской области с просьбой принять соответствующее решение по поселкам Слатино и Русская Лозовая.

В Харьковской области могут принудительно эвакуировать детей: под угрозой два населенных пункта

Эвакуация детей. Фото: из открытых источников

По словам спикера Дергачевской МВА Александра Кулика, в настоящее время в Слатино остаются 89 детей, а в Русской Лозовой – еще 45. Именно эти населенные пункты в последнее время регулярно страдают от атак российских FPV-дронов, которые фактически ежедневно терроризируют местных жителей.

В военной администрации подчеркивают, что решение необходимо принимать уже сейчас, чтобы не допустить трагедий. После согласования Советом обороны области присоединятся ювенальная полиция, служба по делам детей и Координационный гуманитарный центр, который должен обеспечить семьи безопасными местами для временного проживания.

Местные власти уже призвали семьи не ждать официального решения и добровольно покинуть опасные территории. На сайте Дергачевской общины отметили, что из-за активного применения врагом ударных беспилотников пребывание в Слатино и Русской Лозовой представляет прямую угрозу жизни, особенно для детей.

Чиновники напоминают, что даже в периоды относительного затишья атака может произойти в любой момент. Эвакуированные семьи получат доступ к более безопасным условиям проживания, медицинской помощи, обучению для детей и психологической поддержке.

В Дергачевской МВА подчеркивают: главная цель такого шага – сохранить не только физическое здоровье жителей, но и их психологическое состояние в условиях постоянной опасности.

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