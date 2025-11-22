logo_ukra

На Харківщині частково перекроїли рух приміських поїздів: що поїде, що скасували і чому
На Харківщині частково перекроїли рух приміських поїздів: що поїде, що скасували і чому

«Укрзалізниця» попереджає: через наслідки російських ударів та ремонтні роботи регіональний рух змінено одразу на кілька днів.

22 листопада 2025, 11:15
Автор:
Проніна Анна

Рух приміських поїздів Харківщиною вдається зберегти, але графік знову суттєво змінюється. З 22 по 24 листопада частина маршрутів курсуватиме за скороченими схемами, а кілька вечірніх рейсів тимчасово взагалі скасували. Про це повідомляє Укрзалізниця, пояснюючи зміни наслідками обстрілів та ремонтами, що тривають на низці ділянок.

На Харківщині частково перекроїли рух приміських поїздів: що поїде, що скасували і чому

На Харківщині змінюють маршрути приміських поїздів до 24 листопада

У найближчі два дні маршрути "зсунуться" одразу в трьох напрямках — до Сахновщини, Нововербівки та Берестовеньки. Потяги, які зазвичай доходять до Орільки чи Берестина, тимчасово змінять кінцеві станції. На 24 листопада окремі скорочення продовжать діяти.

Додатковий удар по графіку — скасування вечірніх рейсів: сьогодні не поїдуть №6527 "Харків-Пас. – Дубове" та №7001 "Харків-Пас. – Лозова". У наступні дні під тимчасове обмеження потрапляють ще кілька маршрутів, зокрема №6852 та №6414.

Попри перебудований рух, у регіоні залишається низка поїздів, що працюють за звичним розкладом — вони стануть основною альтернативою в дні обмежень. "Укрзалізниця" радить пасажирам стежити за оновленнями, оскільки безпекова ситуація може спричиняти раптові зміни, затримки та перекидання руху на резервні тепловози.

На станціях просять уважно слухати оголошення, а під час поїздки — повідомлення від бригад провідників. Стан регіону залишається напруженим, і графік може коригуватися навіть упродовж дня.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що Укрзалізниця на межі банкрутства. 

Крім того ми писали, що українці стрімко переорієнтовуються на електротранспорт, і темпи зростання вже перевершують найоптимістичніші очікування. Лише у жовтні в Україні зареєстрували 10 467 електромобілів — це один із найвищих показників за весь період спостережень. Тенденція очевидна: електромобілі перестають бути нішевою альтернативою і стають масовим вибором українців. Зростання попиту та географія реєстрацій свідчать, що країна впевнено рухається до нової енергетичної мобільності.



