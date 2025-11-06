Укрзалізниця на межі банкрутства, але це дрібниці: в УЗ є власний мерч і не тільки

Рубрики
Кравцев Сергей
Багатьох вразив виступ щодо катастрофічного стану Укрзалізниці у Верховній Раді члена наглядової ради УЗ Сергія Лещенка. Але варто звернути увагу на те, що ж дізналися всі після цього. Про це розповів відомий письменник, журналіст Євген Положій.
Сергій Лещенко. Фото: з відкритих джерел
Він наголошує, найголовніше те, що Укрзалізниця, перебуваючи на межі банкрутства, має свою, не так давно створену, футбольну команду Локомотив.
Він уточнив, що це дві паралельні історії. З одного боку, фінансування покриття шкоди пасажирським перевезенням. З іншого боку – використання резерву вільних місць, який у деякі місяці становить до 700 тисяч квитків.
