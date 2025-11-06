logo_ukra

Укрзалізниця на межі банкрутства, але це дрібниці: в УЗ є власний мерч і не тільки

Виявляється у збиткової УЗ є навіть свій футбольний клуб

6 листопада 2025, 06:45
Автор:
Кравцев Сергей

Багатьох вразив виступ щодо катастрофічного стану Укрзалізниці у Верховній Раді члена наглядової ради УЗ Сергія Лещенка. Але варто звернути увагу на те, що ж дізналися всі після цього. Про це розповів відомий письменник, журналіст Євген Положій.

Укрзалізниця на межі банкрутства, але це дрібниці: в УЗ є власний мерч і не тільки

Сергій Лещенко. Фото: з відкритих джерел

"Про що найголовніше ми дізналися з виступу? 16 млрд дефіциту бюджету? Ні. 3 тис км кожному безкоштовно? Ні. Підвищення тарифів на вантажні перевезення. Знов ні. Що у Лещенка є червона кофта? Та хоч зелена. Але ця кофта, виявляється, мерч, який УЗ, що потерпає від безгрошівʼя, випускає у невідомій кількості. Та й це дрібниці", – зазначив письменник.

Він наголошує, найголовніше те, що Укрзалізниця, перебуваючи на межі банкрутства, має свою, не так давно створену, футбольну команду Локомотив. 

"А, що таке футбольний клуб в Україні і який його бюджет? Це просто безмежні можливості. Ну, ви зрозуміли", – зіронізував Положій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко під час виступу в парламенті пояснив деталі президентської ініціативи "УЗ-3000", яка передбачає можливість безоплатного проїзду залізницею на три тисячі кілометрів.

"Президент Володимир Зеленський оголосив цю ініціативу (програму "УЗ-3000" – ред.) минулого тижня, а прем'єр Юлія Свириденко уточнила, що відшкодування збитків за бюджетні кошти, коштом платників податків, не стосується програми", — зазначив Сергій Лещенко. 

Він уточнив, що це дві паралельні історії. З одного боку, фінансування покриття шкоди пасажирським перевезенням. З іншого боку – використання резерву вільних місць, який у деякі місяці становить до 700 тисяч квитків.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українці отримають по 3000 км на "безкоштовні" потяги: популізм чи реальна допомога.




