Програма УЗ-3000: коли українці зможуть їздити безкоштовно поїздами
НОВИНИ

Програма УЗ-3000: коли українці зможуть їздити безкоштовно поїздами

Є готовність виділити близько 200-250 тисяч пасажирських місць для безоплатних перевезень УЗ

5 листопада 2025, 14:00
Автор:
Кравцев Сергей

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко під час виступу в парламенті пояснив деталі президентської ініціативи "УЗ-3000", яка передбачає можливість безоплатного проїзду залізницею на три тисячі кілометрів.

Програма УЗ-3000: коли українці зможуть їздити безкоштовно поїздами

Потяг. Фото: з відкритих джерел

"Президент Володимир Зеленський оголосив цю ініціативу (програму "УЗ-3000" – ред.) минулого тижня, а прем'єр Юлія Свириденко уточнила, що відшкодування збитків за бюджетні кошти, коштом платників податків, не стосується програми", — зазначив Сергій Лещенко.

Він уточнив, що це дві паралельні історії. З одного боку, фінансування покриття шкоди пасажирським перевезенням. З іншого боку – використання резерву вільних місць, який у деякі місяці становить до 700 тисяч квитків.

За словами Сергія Лещенка, загалом є готовність виділити близько 200-250 тисяч пасажирських місць для безоплатних перевезень у непікові періоди через відповідні інститути.

При цьому в "Укрзалізниці" зазначають, що мета програми – розвантажити пікові перевезення та ефективніше використовувати ресурси компанії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки", яка почне діяти вже у грудні. Зокрема, у цій програмі закладено транспортну підтримку "УЗ-3000", якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів. Що ви можете сказати про цю ініціативу? На що розраховує влада, коли її ініціюють? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Верховна Рада схвалила додаткове відстрочення від мобілізації: хто нею може скористатися.




