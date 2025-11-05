Програма УЗ-3000: коли українці зможуть їздити безкоштовно поїздами

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко під час виступу в парламенті пояснив деталі президентської ініціативи "УЗ-3000", яка передбачає можливість безоплатного проїзду залізницею на три тисячі кілометрів.

Потяг. Фото: з відкритих джерел

"Президент Володимир Зеленський оголосив цю ініціативу (програму "УЗ-3000" – ред.) минулого тижня, а прем'єр Юлія Свириденко уточнила, що відшкодування збитків за бюджетні кошти, коштом платників податків, не стосується програми", — зазначив Сергій Лещенко.

Він уточнив, що це дві паралельні історії. З одного боку, фінансування покриття шкоди пасажирським перевезенням. З іншого боку – використання резерву вільних місць, який у деякі місяці становить до 700 тисяч квитків.

За словами Сергія Лещенка, загалом є готовність виділити близько 200-250 тисяч пасажирських місць для безоплатних перевезень у непікові періоди через відповідні інститути.

При цьому в "Укрзалізниці" зазначають, що мета програми – розвантажити пікові перевезення та ефективніше використовувати ресурси компанії.

