Программа УЗ-3000: когда украинцы смогут ездить бесплатно поездами

Член наблюдательного совета "Укрзализныци " Сергей Лещенко во время выступления в парламенте объяснил детали президентской инициативы "УЗ-3000", которая предусматривает возможность безвозмездного проезда по железной дороге на три тысячи километров.

Поезд. Фото: из открытых источников

"Президент Владимир Зеленский объявил эту инициативу (программе "УЗ-3000" – ред.) на прошлой неделе, а премьер Юлия Свириденко уточнила, что возмещение ущерба за бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, не касается программы", — отметил Сергей Лещенко.

Он уточнил, что это две параллельные истории. С одной стороны, финансирование для покрытия ущерба пассажирским перевозкам. С другой – использование резерва свободных мест, который в некоторые месяцы составляет до 700 тысяч билетов.

По словам Сергея Лещенко, в целом есть готовность выделить около 200-250 тысяч пассажирских мест для безвозмездных перевозок в непиковые периоды через соответствующие институты.

При этом в “Укрзализнице” отмечают, что цель программы – разгрузить пиковые перевозки и более эффективно использовать ресурсы компании.

