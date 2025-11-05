logo

BTC/USD

102042

ETH/USD

3320.98

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Программа УЗ-3000: когда украинцы смогут ездить бесплатно поездами
commentss НОВОСТИ Все новости

Программа УЗ-3000: когда украинцы смогут ездить бесплатно поездами

Есть готовность выделить около 200-250 тысяч пассажирских мест для безвозмездных перевозок УЗ

5 ноября 2025, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Член наблюдательного совета "Укрзализныци " Сергей Лещенко во время выступления в парламенте объяснил детали президентской инициативы "УЗ-3000", которая предусматривает возможность безвозмездного проезда по железной дороге на три тысячи километров.

Программа УЗ-3000: когда украинцы смогут ездить бесплатно поездами

Поезд. Фото: из открытых источников

"Президент Владимир Зеленский объявил эту инициативу (программе "УЗ-3000" – ред.) на прошлой неделе, а премьер Юлия Свириденко уточнила, что возмещение ущерба за бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, не касается программы", — отметил Сергей Лещенко.

Он уточнил, что это две параллельные истории. С одной стороны, финансирование для покрытия ущерба пассажирским перевозкам. С другой – использование резерва свободных мест, который в некоторые месяцы составляет до 700 тысяч билетов.

По словам Сергея Лещенко, в целом есть готовность выделить около 200-250 тысяч пассажирских мест для безвозмездных перевозок в непиковые периоды через соответствующие институты.

При этом в “Укрзализнице” отмечают, что цель программы – разгрузить пиковые перевозки и более эффективно использовать ресурсы компании.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре. В частности, в этой программе заложена транспортная поддержка "УЗ-3000", по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров. Что вы можете сказать об этой инициативе? На что рассчитывает власть, когда ее инициируют? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Верховная Рада одобрила дополнительную отсрочку от мобилизации: кто ней может воспользоваться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости