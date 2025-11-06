Укрзализныця на грани банкротства, но это мелочи: у УЗ есть собственный мерч и не только

Рубрики
Кравцев Сергей
Многих поразило выступление по поводу катастрофического состояния Укрзализныци в Верховной Раде члена наблюдательного совета УЗ Сергея Лещенко. Но стоит обратить внимание на то, что узнали все после этого. Об этом рассказал известный писатель, журналист Евгений Положий.
Сергей Лещенко. Фото: из открытых источников
Он подчеркивает, самое главное, что Укрзализныця, находясь на грани банкротства, имеет свою, не так давно созданную, футбольную команду Локомотив.
