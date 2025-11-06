Укрзализныця на грани банкротства, но это мелочи: у УЗ есть собственный мерч и не только

Многих поразило выступление по поводу катастрофического состояния Укрзализныци в Верховной Раде члена наблюдательного совета УЗ Сергея Лещенко. Но стоит обратить внимание на то, что узнали все после этого. Об этом рассказал известный писатель, журналист Евгений Положий.

Сергей Лещенко. Фото: из открытых источников

"О чем самое главное мы узнали из выступления? 16 млрд дефицитов бюджета? Нет. 3 тыс км каждому бесплатно? Нет. Повышение тарифов на грузовые перевозки. Снова нет. Что у Лещенко есть красная кофта? Да хоть зеленая. Но эта кофта, оказывается, мерч, который страдает от безденежья УЗ, выпускает в неизвестном количестве. Да и это мелочи", – отметил писатель.

Он подчеркивает, самое главное, что Укрзализныця, находясь на грани банкротства, имеет свою, не так давно созданную, футбольную команду Локомотив.

"А, что такое футбольный клуб в Украине и каков его бюджет? Это просто безграничные возможности. Ну, вы поняли", – зиронизировал Положий.

"Президент Владимир Зеленский объявил эту инициативу (программу "УЗ-3000" – ред.) на прошлой неделе, а премьер Юлия Свириденко уточнила, что возмещение ущерба за бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, не касается программы", — отметил Сергей Лещенко.

Он уточнил, что это две параллельные истории. С одной стороны, финансирование покрытия ущерба пассажирским перевозкам. Не считая того – внедрение резерва свободных мест, который в некие месяцы составляет до 700 тыщ билетов.

