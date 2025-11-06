logo

Укрзализныця на грани банкротства, но это мелочи: у УЗ есть собственный мерч и не только
Укрзализныця на грани банкротства, но это мелочи: у УЗ есть собственный мерч и не только

Оказывается в убыточной УЗ есть даже свой футбольный клуб

6 ноября 2025, 06:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Многих поразило выступление по поводу катастрофического состояния Укрзализныци в Верховной Раде члена наблюдательного совета УЗ Сергея Лещенко. Но стоит обратить внимание на то, что узнали все после этого. Об этом рассказал известный писатель, журналист Евгений Положий.

Укрзализныця на грани банкротства, но это мелочи: у УЗ есть собственный мерч и не только

Сергей Лещенко. Фото: из открытых источников

"О чем самое главное мы узнали из выступления? 16 млрд дефицитов бюджета? Нет. 3 тыс км каждому бесплатно? Нет. Повышение тарифов на грузовые перевозки. Снова нет. Что у Лещенко есть красная кофта? Да хоть зеленая. Но эта кофта, оказывается, мерч, который страдает от безденежья УЗ, выпускает в неизвестном количестве. Да и это мелочи", – отметил писатель.

Он подчеркивает, самое главное, что Укрзализныця, находясь на грани банкротства, имеет свою, не так давно созданную, футбольную команду Локомотив.

"А, что такое футбольный клуб в Украине и каков его бюджет? Это просто безграничные возможности. Ну, вы поняли", – зиронизировал Положий.

Читайте на портале "Комментарии" — член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко во время выступления в парламенте объяснил детали президентской инициативы "УЗ-3000", которая предусматривает возможность безвозмездного проезда по железной дороге на три тысячи километров.

"Президент Владимир Зеленский объявил эту инициативу (программу "УЗ-3000" – ред.) на прошлой неделе, а премьер Юлия Свириденко уточнила, что возмещение ущерба за бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, не касается программы", — отметил Сергей Лещенко.

Он уточнил, что это две параллельные истории. С одной стороны, финансирование покрытия ущерба пассажирским перевозкам. Не считая того – внедрение резерва свободных мест, который в некие месяцы составляет до 700 тыщ билетов.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинцы получат по 3000 км на "бесплатные" поезда: популизм или реальная помощь.




