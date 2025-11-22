В Харьковской области частично перекроили движение пригородных поездов: что поедет, что отменили и почему

Движение пригородных поездов по Харьковщине удается сохранить, но график снова существенно меняется. С 22 по 24 ноября часть маршрутов будет курсировать по сокращенным схемам, а несколько вечерних рейсов временно вообще отменили. Об этом сообщает Укрзализныця, объясняя изменения последствиями обстрелов и ремонтами, продолжающимися на ряде участков.

В Харьковской области меняют маршруты пригородных поездов до 24 ноября

В ближайшие два дня маршруты "сдвинутся" сразу в трех направлениях — в Сахновщину, Нововербовку и Берестовеньку. Поезда, обычно доходящие до Орильки или Берестина, временно изменят конечные станции. На 24 ноября некоторые сокращения продолжат действовать.

Дополнительный удар по графику – отмена вечерних рейсов: сегодня не поедут №6527 "Харьков-Пасс. – Дубовое" и №7001 "Харьков-Пасс. – Лозовая". В последующие дни во временное ограничение попадают еще несколько маршрутов, в том числе №6852 и №6414.

Несмотря на перестроенное движение, в регионе остается ряд поездов, работающих по привычному расписанию, они станут основной альтернативой в дни ограничений. "Укрзализныця" советует пассажирам следить за обновлениями, поскольку ситуация с безопасностью может вызывать внезапные изменения, задержки и опрокидывание движения на резервные тепловозы.

На станциях просят внимательно слушать объявления, а во время поездки сообщения от бригад проводников. Состояние региона остается напряженным, и график может корректироваться даже в течение дня.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что Укрзализныця на грани банкротства.

Кроме того, мы писали , что в стране стремительно переориентируются на электротранспорт, и темпы роста уже превосходят самые оптимистичные ожидания. Только в октябре в Украине зарегистрировали 10 467 электромобилей – это один из самых высоких показателей за весь период наблюдений. Тенденция очевидна: электромобили перестают быть нишевой альтернативой и становятся массовым выбором украинцев. Рост спроса и география регистраций свидетельствуют о том, что страна уверенно движется к новой энергетической мобильности.