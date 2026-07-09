На фронті з'явився новий прийом: як Росія намагається врятувати техніку від ударів ЗСУ

Російська армія почала застосовувати незвичайний спосіб захисту техніки від українських безпілотників. На фронті все частіше помічають військові вантажівки, пофарбовані в контрастні чорно-білі смуги, що нагадують зебри. Таке маскування розраховане не так на людське око, але в штучний інтелект, що використовується у сучасних системах наведення.

Російська техніка на фронті. Фото: з відкритих джерел

Про це пише The Economist, відзначаючи, що новий підхід заснований на принципах так званого "сліпучого камуфляжу", який застосовувався британським флотом ще за часів Першої світової війни. Однак, якщо тоді незвичайні геометричні малюнки заважали визначити швидкість і курс кораблів, то сьогодні завдання значно складніше — змусити алгоритми машинного зору помилитися при розпізнаванні мети.

Експерти пояснюють, що системи штучного інтелекту навчаються на величезних масивах зображень, поступово запам'ятовуючи характерні ознаки різних об'єктів. Якщо техніка має зовнішній вигляд, який практично відсутній у навчальних вибірках, алгоритм може не ідентифікувати її як військову вантажівку.

За словами інженера Тодда Хамфріса з Техаського університету в Остіні, таке незвичайне забарвлення здатне тимчасово знизити ефективність автоматичних систем виявлення, оскільки штучний інтелект просто не розумітиме, який об'єкт знаходиться перед ним.

Втім, аналітики сумніваються, що такий захист забезпечить довгострокову перевагу. Більшість ударних дронів, як і раніше, керуються операторами, яких подібне маскування навряд чи введе в оману. Крім того, у міру появи все більшої кількості "смугастої" техніки зображення таких машин неминуче потраплять до баз даних для навчання нейромереж, після чого алгоритми зможуть легко розпізнавати їх так само ефективно, як і будь-яку іншу військову техніку.

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