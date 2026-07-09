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На фронте появилась новая уловка: как Россия пытается спасти технику от ударов ВСУ

Черно-белые полосы на военных грузовиках должны не скрывать их от людей, а обманывать системы распознавания украинских беспилотников

9 июля 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

Российская армия начала применять необычный способ защиты своей техники от украинских беспилотников. На фронте все чаще замечают военные грузовики, окрашенные в контрастные черно-белые полосы, напоминающие окраску зебры. Такая маскировка рассчитана не на человеческий глаз, а на искусственный интеллект, который используется в современных системах наведения.

На фронте появилась новая уловка: как Россия пытается спасти технику от ударов ВСУ

Российская техника на фронте. Фото: из открытых источников

Об этом пишет The Economist, отмечая, что новый подход основан на принципах так называемого "ослепляющего камуфляжа", который применялся британским флотом еще во времена Первой мировой войны. Однако если тогда необычные геометрические рисунки мешали определить скорость и курс кораблей, то сегодня задача значительно сложнее — заставить алгоритмы машинного зрения ошибиться при распознавании цели.

Эксперты объясняют, что системы искусственного интеллекта обучаются на огромных массивах изображений, постепенно запоминая характерные признаки различных объектов. Если техника имеет внешний вид, который практически отсутствует в обучающих выборках, алгоритм может не идентифицировать ее как военный грузовик.

По словам инженера Тодда Хамфриса из Техасского университета в Остине, столь необычная раскраска способна временно снизить эффективность автоматических систем обнаружения, поскольку искусственный интеллект просто не будет понимать, какой объект находится перед ним.

Впрочем, аналитики сомневаются, что подобная защита обеспечит долгосрочное преимущество. Большинство ударных дронов по-прежнему управляются операторами, которых подобная маскировка вряд ли введет в заблуждение. Кроме того, по мере появления все большего количества "полосатой" техники изображения таких машин неизбежно попадут в базы данных для обучения нейросетей, после чего алгоритмы смогут без труда распознавать их так же эффективно, как и любую другую военную технику.

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Источник: https://archive.ph/20260708201728/https://www.economist.com/science-and-technology/2026/07/08/how-to-hide-from-killer-drones#selection-1199.0-1210.0
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