“На фронті важкі бої - військові ЗСУ про “катастрофічну ситуацію”: що насправді відбувається

Ситуація на фронті складна — бійці ЗСУ відступають на деяких напрямках. Про катастрофу не йдеться, однак ворожа пропаганда намагається деморалізувати українське суспільство.

Війна в Україні. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що фіксують нову серію фейкових відео у TikTok. У роликах згенеровані штучним інтелектом “бійці ЗСУ” говорять про “катастрофічну ситуацію” на низці ділянок фронту, де зараз тривають важкі бої.

“Ці відео є підробкою, що підтверджують сервіси для виявлення дипфейків. Використання генеративних технологій видає неприродна міміка й шаблонний голос. Звертає на себе увагу й ідеально чиста форма згенерованих військових”, — розповіли аналітики Центру.

У ЦПД пояснили, що російська пропаганда регулярно запускає фальшиві відео з “військовими ЗСУ”. Мета таких відео — нав’язати українцям думку про “неминучу поразку”.

“Тому важливо критично сприймати подібні записи із соцмереж та перевіряти джерела інформації. Оперативну інформацію про ситуацію на фронті можна дізнатися з офіційних ресурсів Сил оборони України”, — зазначають у ЦПД.

Також у Центрі нагадали, що раніше фіксував інші хвилі дезінформаційних ШІ-відео — про “масову здачу в полон українських військових у районі Покровська”, про “важке становище” українських військових у районі Вовчанська та Куп’янська тощо.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда знову поширює фейк про нібито необхідність платити за воду з криниць”. Відповідна інформація шириться у соціальних мережах. У Центрі протидії дезінформації спростували цю інформацію.



