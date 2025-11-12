“На фронті важкі бої - військові ЗСУ про “катастрофічну ситуацію”: що насправді відбувається

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуація на фронті складна — бійці ЗСУ відступають на деяких напрямках. Про катастрофу не йдеться, однак ворожа пропаганда намагається деморалізувати українське суспільство.
Війна в Україні. Ілюстративне фото
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що фіксують нову серію фейкових відео у TikTok. У роликах згенеровані штучним інтелектом “бійці ЗСУ” говорять про “катастрофічну ситуацію” на низці ділянок фронту, де зараз тривають важкі бої.
У ЦПД пояснили, що російська пропаганда регулярно запускає фальшиві відео з “військовими ЗСУ”. Мета таких відео — нав’язати українцям думку про “неминучу поразку”.
Також у Центрі нагадали, що раніше фіксував інші хвилі дезінформаційних ШІ-відео — про “масову здачу в полон українських військових у районі Покровська”, про “важке становище” українських військових у районі Вовчанська та Куп’янська тощо.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда знову поширює фейк про нібито необхідність платити за воду з криниць”. Відповідна інформація шириться у соціальних мережах. У Центрі протидії дезінформації спростували цю інформацію.