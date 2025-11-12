"На фронте тяжелые бои - военные ВСУ о "катастрофической ситуации": что на самом деле происходит

Рубрики
Ситуация на фронте сложная – бойцы ВСУ отступают на некоторых направлениях. О катастрофе речь не идет, однако вражеская пропаганда пытается деморализовать украинское общество.
Война в Украине. Иллюстративное фото
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что фиксируют новую серию фейковых видео в TikTok. В роликах сгенерированные искусственным интеллектом "бойцы ВСУ" говорят о "катастрофической ситуации" на ряде участков фронта, где сейчас продолжаются тяжелые бои.
В ЦПД объяснили, что российская пропаганда регулярно запускает фальшивые видео с "военными ВСУ". Цель таких видео — навязать украинцам мысль о "неизбежном поражении".
Также в Центре напомнили, что ранее фиксировал другие волны дезинформационных ИИ-видео — о "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска", о "тяжелом положении" украинских военных в районе Волчанска и Купянска.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда снова распространяет фейк о якобы необходимости платить за воду из колодцев". Соответствующая информация распространяется в социальных сетях. В Центре противодействия дезинформации опровергли эту информацию.