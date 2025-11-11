“Українців змусять платити за воду з криниць”: що відомо

Російська пропаганда знову поширює фейк про нібито необхідність платити за воду з криниць”. Відповідна інформація шириться у соціальних мережах.

Криниця. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що російська пропаганда поширює брехню, нібито жителів українських сіл “зобов’яжуть платити за користування власними колодязями й криницями”.

Аналітики Центру повідомили, що цей фейк поширювали в мережі інтернет 2 роки тому. Цю інформацію спростували ще у 2023 році. Тоді з’явилася постанова Кабінету Міністрів № 703, що вносить зміни до порядку обліку артезіанських свердловин, які використовуються у господарській діяльності. Документ не стосується приватних домогосподарств і не зобов’язує громадян сплачувати за воду з власних криниць.

“Вимога щодо лічильників і дозвільних документів поширюється виключно на бізнес, а не на звичайних громадян, які користуються водою для власних потреб”, — запевнили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін перебуває в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він пояснив, що українці “у себе вдома і захищають своє”. Суспільство захищає, військові захищають, "усе тіло держави захищається від цього нападу", зазначив очільник України. У Путіна інша історія.

Президент України зауважив, що Путіну потрібно показувати, що він домінує. Він хоче знайти якісь операції, які будуть успішними для “продажу” в суспільстві РФ.