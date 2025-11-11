logo_ukra

BTC/USD

103308

ETH/USD

3472.58

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини “Українців змусять платити за воду з криниць”: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

“Українців змусять платити за воду з криниць”: що відомо

Росіяни взялися “за старе” - чим намагаються налякати українців

11 листопада 2025, 19:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда знову поширює фейк про нібито необхідність платити за воду з криниць”. Відповідна інформація шириться у соціальних мережах. 

“Українців змусять платити за воду з криниць”: що відомо

Криниця. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що російська пропаганда поширює брехню, нібито жителів українських сіл “зобов’яжуть платити за користування власними колодязями й криницями”.

Аналітики Центру повідомили, що цей фейк поширювали в мережі інтернет 2 роки тому. Цю інформацію спростували ще у 2023 році. Тоді з’явилася постанова Кабінету Міністрів № 703, що вносить зміни до порядку обліку артезіанських свердловин, які використовуються у господарській діяльності. Документ не стосується приватних домогосподарств і не зобов’язує громадян сплачувати за воду з власних криниць.

“Вимога щодо лічильників і дозвільних документів поширюється виключно на бізнес, а не на звичайних громадян, які користуються водою для власних потреб”, — запевнили у Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін перебуває в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. 

Він пояснив, що українці “у себе вдома і захищають своє”. Суспільство захищає, військові захищають, "усе тіло держави захищається від цього нападу", зазначив очільник України. У Путіна інша історія. 

Президент України зауважив, що Путіну потрібно показувати, що він домінує. Він хоче знайти якісь операції, які будуть успішними для “продажу” в суспільстві РФ. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02GPN2r9iScMHJHKsy5Xs1u3KKCw1fXNrcMKTHaiPQHuTP4RVZejo2dMyopheuPdunl
Теги:

Новини

Всі новини