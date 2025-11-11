logo

BTC/USD

103308

ETH/USD

3472.58

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека "Украинцев заставят платить за воду из колодцев": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украинцев заставят платить за воду из колодцев": что известно

Россияне взялись "за старое" - чем пытаются напугать украинцев

11 ноября 2025, 19:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда снова распространяет фейк о якобы необходимости платить за воду из колодцев". Соответствующая информация распространяется в социальных сетях.

"Украинцев заставят платить за воду из колодцев": что известно

Колодец. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская пропаганда распространяет ложь, якобы жителей украинских сел "обяжут платить за пользование собственными колодцами и колодцами".

Аналитики Центра сообщили, что этот фейк распространялся в сети Интернет 2 года назад. Эту информацию опровергли еще в 2023 году. Тогда появилось постановление Кабинета Министров № 703, которое вносит изменения в порядок учета артезианских скважин, которые используются в хозяйственной деятельности. Документ не касается частных домохозяйств и не обязывает граждан платить за воду из собственных колодцев.

"Требование по счетчикам и разрешительным документам распространяется исключительно на бизнес, а не на обычных граждан, которые пользуются водой для собственных нужд", — заверили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин находится в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на поле боя. Ситуация более похожа на патовую для него. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он объяснил, что украинцы "у себя дома и защищают свое". Общество защищает, военные защищают, "все тело государства защищается от этого нападения", отметил глава Украины. У Путина другая история.

Президент Украины отметил, что Путину следует показывать, что он доминирует. Он хочет найти какие-то операции, которые будут успешны для "продажи" в обществе РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02GPN2r9iScMHJHKsy5Xs1u3KKCw1fXNrcMKTHaiPQHuTP4RVZejo2dMyopheuPdunl
Теги:

Новости

Все новости