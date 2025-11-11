"Украинцев заставят платить за воду из колодцев": что известно

Российская пропаганда снова распространяет фейк о якобы необходимости платить за воду из колодцев". Соответствующая информация распространяется в социальных сетях.

Колодец. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская пропаганда распространяет ложь, якобы жителей украинских сел "обяжут платить за пользование собственными колодцами и колодцами".

Аналитики Центра сообщили, что этот фейк распространялся в сети Интернет 2 года назад. Эту информацию опровергли еще в 2023 году. Тогда появилось постановление Кабинета Министров № 703, которое вносит изменения в порядок учета артезианских скважин, которые используются в хозяйственной деятельности. Документ не касается частных домохозяйств и не обязывает граждан платить за воду из собственных колодцев.

"Требование по счетчикам и разрешительным документам распространяется исключительно на бизнес, а не на обычных граждан, которые пользуются водой для собственных нужд", — заверили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин находится в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на поле боя. Ситуация более похожа на патовую для него. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он объяснил, что украинцы "у себя дома и защищают свое". Общество защищает, военные защищают, "все тело государства защищается от этого нападения", отметил глава Украины. У Путина другая история.

Президент Украины отметил, что Путину следует показывать, что он доминирует. Он хочет найти какие-то операции, которые будут успешны для "продажи" в обществе РФ.