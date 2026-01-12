З приходом морозів на деяких напрямках відкрилися додаткові шляхи під’їздів, тим не менше вплив ворожих FPV залишається доволі суттєвим, особливо якщо у підрозділах для підвозу немає нічого, окрім пікапів. Про це повідомив військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

«На фронті складні часи» – військовий про бої під час морозів

"Холод на позиціях нереальний, піхота переживає складні часи. На Лиманському напрямку, через обмежені логістичні можливості, забезпечення позицій БПЛА певним чином просідає, що сприяє активності ворожої піхоти", – наголошує військовий.

В свою чергу речник Третього армійського корпусу в ефірі День.LIVE Андрій Бородін зазначив, що Росія активно використовує несприятливі погодні умови для піхотних штурмів, оскільки майже не покладається на механізовану техніку та має нелюдяне ставлення до власної піхоти.

За його словами, складна погода ускладнює роботу безпілотників, і саме цим користується противник, нарощуючи піхотні атаки, скупчення штурмових груп і логістику. Україна, навпаки, у таких умовах не пішла б у штурми через обмежені можливості розвідки, натомість зосереджується на ударах по тилах і зриві накопичення ворога.

Окремо військовий зазначив, що Росія робить ставку на інфільтрацію малих груп із прапорами РФ — як військову й водночас пропагандистську тактику, щоб імітувати "захоплення" позицій.

Коментуючи зиму, він наголосив, що працювати складніше, але за належного забезпечення це не критично, особливо в умовах мобільної оборони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у зв’язку із суттєвим похолоданням та постійними атаками на енергосистему України жителі міст та селищ скаржаться на холод у домівках. Мороз пробирає, а оселя не встигає нагрітися за години, коли є світло.

Народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував пост зі зверненнями українців з різних міст та областей, зокрема, з Кривого Рогу, Одеси, Сумщини, де люди скаржаться на холодні батареї та розповідають, що діти мерзнуть по 13 годин на добу та більше.