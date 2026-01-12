У зв’язку із суттєвим похолоданням та постійними атаками на енергосистему України жителі міст та селищ скаржаться на холод у домівках. Мороз пробирає, а оселя не встигає нагрітися за години, коли є світло.

«Де підозри? Де вироки?» – у Раді звернулися до президента щодо справи Міндіча та Галущенка

Народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував пост зі зверненнями українців з різних міст та областей, зокрема, з Кривого Рогу, Одеси, Сумщини, де люди скаржаться на холодні батареї та розповідають, що діти мерзнуть по 13 годин на добу та більше.

"Боляче читати, як люди пишуть про замерзлих дітей. Боляче бачити, як країну просто зламали.

І на фоні цього, хочеться запитати, а як там на пробіжці вздовж узбережжя в Ізраїлі Міндіч і Цукерман? Комфортно? Сонце, море, і точно не холодно у квартирі.

Як справи у Германа Галущенка і Світлани Гринчук? Чи все добре у їхніх відносинах?

Це не про війну. Це системне пограбування країни, поки вона бореться за виживання.

Пане Володимире Зеленський, де підозри? Де вироки? Хтось за цей час взагалі був покараний за розкрадання енергетики?

Це ви наш вирок, Володимире Олександровичу! Ви наш вирок", – пише нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами селекторної наради.

За її словами, найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача — відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків.