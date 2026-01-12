logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали «Де підозри? Де вироки?» – у Раді звернулися до президента щодо справи Міндіча та Галущенка
commentss НОВИНИ Всі новини

«Де підозри? Де вироки?» – у Раді звернулися до президента щодо справи Міндіча та Галущенка

Гончаренко емоційно звернувся до Зеленського: хто був покараний за розкрадання енергетики

12 січня 2026, 15:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У зв’язку із суттєвим похолоданням та постійними атаками на енергосистему України жителі міст та селищ скаржаться на холод у домівках. Мороз пробирає, а оселя не встигає нагрітися за години, коли є світло.

«Де підозри? Де вироки?» – у Раді звернулися до президента щодо справи Міндіча та Галущенка

«Де підозри? Де вироки?» – у Раді звернулися до президента щодо справи Міндіча та Галущенка

Народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував пост зі зверненнями українців з різних міст та областей, зокрема, з Кривого Рогу, Одеси, Сумщини, де люди скаржаться на холодні батареї та розповідають, що діти мерзнуть по 13 годин на добу та більше.

"Боляче читати, як люди пишуть про замерзлих дітей. Боляче бачити, як країну просто зламали.

І на фоні цього, хочеться запитати, а як там на пробіжці вздовж узбережжя в Ізраїлі Міндіч і Цукерман? Комфортно? Сонце, море, і точно не холодно у квартирі.

Як справи у Германа Галущенка і Світлани Гринчук? Чи все добре у їхніх відносинах?

Це не про війну. Це системне пограбування країни, поки вона бореться за виживання.

Пане Володимире Зеленський, де підозри? Де вироки? Хтось за цей час взагалі був покараний за розкрадання енергетики?

Це ви наш вирок, Володимире Олександровичу! Ви наш вирок", – пише нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами селекторної наради.

За її словами, найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача — відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини