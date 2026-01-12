В связи с похолоданием и постоянными атаками на энергосистему Украины жители городов и поселков жалуются на холод в домах. Мороз пробирает, а дом не успевает нагреться за часы, когда есть свет.

"Где подозрения? Где приговоры?" – в Раде обратились к президенту по делу Миндича и Галущенко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал пост с обращениями украинцев из разных городов и областей, в частности из Кривого Рога, Одессы, Сумщины, где люди жалуются на холодные батареи и рассказывают, что дети мерзнут по 13 часов в сутки и больше.

"Больно читать, как люди пишут о замерзших детях. Больно созидать, как страну просто сломали.

И на фоне этого хочется спросить, а как там на пробежке вдоль побережья в Израиле Миндич и Цукерман? Комфортно? Солнце, море, и точно не холодно в квартире.

Как обстоят дела у Германа Галущенко и Светланы Гринчук? Все ли хорошо в их отношениях?

Это не о войне. Это системное ограбление страны, пока она борется за выживание.

Господин Владимир Зеленский, где подозрения? Где приговоры? Кто за это время вообще был наказан за хищение энергетики?

Это вы наш приговор, Владимир Александрович! Вы наш приговор", – пишет нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур ниже -10 градусов, оледенения оборудования и линий электропередач. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по результатам селекторного совещания.

По ее словам, самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности, Бориспольском и Броварском районах. Отдельный фокус – возобновление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов. Главная задача – восстановить электро- и теплоснабжение для всех домов.