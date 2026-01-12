С приходом морозов по некоторым направлениям открылись дополнительные пути подъездов, тем не менее влияние враждебных FPV остается достаточно существенным, особенно если в подразделениях для подвоза нет ничего, кроме пикапов. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

«На фронте сложные времена» – военный о боях во время морозов

"Холод на позициях нереален, пехота переживает сложные времена. На Лиманском направлении, из-за ограниченных логистических возможностей, обеспечение позиций БПЛА определенным образом проседает, что способствует активности вражеской пехоты", – отмечает военный.

В свою очередь представитель Третьего армейского корпуса в эфире День.LIVE Андрей Бородин отметил, что Россия активно использует неблагоприятные погодные условия для пехотных штурмов, поскольку почти не полагается на механизированную технику и имеет бесчеловечное отношение к собственной пехоте.

По его словам, сложная погода усложняет работу беспилотников, и именно этим пользуется противник, наращивая пехотные атаки, скопление штурмовых групп и логистику. Украина, наоборот, в таких условиях не пошла бы в штурмы из-за ограниченных возможностей разведки, сосредотачиваясь на ударах по тылам и срыву накопления врага.

Отдельно военный отметил, что Россия делает ставку на инфильтрацию малых групп с флагами РФ — как военную и пропагандистскую тактику, чтобы имитировать "захват" позиций.

Комментируя зиму, он подчеркнул, что работать сложнее, но при должном обеспечении это не критично, особенно в условиях мобильной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в связи с существенным похолоданием и постоянными атаками на энергосистему Украины жители городов и поселков жалуются на холод в домах. Мороз пробирает, а дом не успевает нагреться за часы, когда есть свет.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал пост с обращениями украинцев из разных городов и областей, в частности из Кривого Рога, Одессы, Сумщины, где люди жалуются на холодные батареи и рассказывают, что дети мерзнут по 13 часов в сутки и больше.