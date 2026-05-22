На фронті різко змінилась ситуація: який новий наказ дали в Кремлі

Росія п’ятий рік веде кровопролитну та загарбницьку війну проти України. Ворог не припиняє штурмів на фронті, однак останніми днями ситуація змінилася.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію на фронті. За його словами, другу добу поспіль фіксується кількість втрат ворога не більше 1000 осіб. Це, пояснив експерт, говорить про те, що чисельність ворожої піхоти, яка приймає участь у штурмах знизилась.

“На сьогодні усі зусилля окупантів зосереджені на чотирьох оперативних напрямках, і це вже не перша доба. Це Лиманський напрямок, Костянтинівський, Покровський та Гуляйпільський. На решті — мінімальна бойова активність”, — пояснив Жданов.

За його словами, якщо раніше позиції Сил оборони України штурмували до 20-30 росіян, то зараз їхня кількість зменшилась до 8-12 солдатів. Звідси, пояснив експерт, і менша кількість втрат.

“Це може бути підтвердженням версії про те, що основний особовий склад, який сьогодні забезпечує постановку в дію мобілізаційна система РФ, цей особовий склад йде в накопичення стратегічного резерву, який буде вводитися в бій десь на кінець літа на літню наступальну кампанію. А зараз навіть малими силами, всього на чотирьох напрямках, противник створює ілюзію наступальної діяльності і тисне на наші бойові порядки щосили, яка в нього є на сьогоднішні", — резюмував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання — коли завершиться війна в Україні — цікавить усіх українців, і в країні, і за кордоном. Прогнози щодо завершення хоча б гарячої фази бойових дій різняться. Нардеп Бужанський розповів, коли можливе припинення вогню на фронті.



