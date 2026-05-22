На фронті різко змінилась ситуація: який новий наказ дали в Кремлі

Кречмаровская Наталия
Росія п’ятий рік веде кровопролитну та загарбницьку війну проти України. Ворог не припиняє штурмів на фронті, однак останніми днями ситуація змінилася.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію на фронті. За його словами, другу добу поспіль фіксується кількість втрат ворога не більше 1000 осіб. Це, пояснив експерт, говорить про те, що чисельність ворожої піхоти, яка приймає участь у штурмах знизилась.
За його словами, якщо раніше позиції Сил оборони України штурмували до 20-30 росіян, то зараз їхня кількість зменшилась до 8-12 солдатів. Звідси, пояснив експерт, і менша кількість втрат.
