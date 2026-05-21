Коли можливе припинення вогню на фронті: у Раді обнадіяли прогнозом

Питання — коли завершиться війна в Україні — цікавить усіх українців, і в країні, і за кордоном. Прогнози щодо завершення хоча б гарячої фази бойових дій різняться.

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що ситуація наразі така, що відступати українцям нікуди. Подітися нікуди, і “тягнути війну” доведеться стільки, скільки потрібно — поки не закінчиться війна, у нас просто немає іншого виходу, розповів політик.

“Щодо того, як довго це буде, я належу до тієї невеликої кількості людей, які все-таки розраховують і сподіваються, що зупинка воєнних дій, припинення вогню таки трапиться протягом цього літа. Щобільше, те, що сторони зайшли в стратегічний глухий кут у тому плані, що Російська Федерація не може виконати своїх цілей, а ми не можемо, на жаль, деокупувати, звільнити свою окуповану територію, говорить про те, що треба шукати якесь інше рішення. І це рішення не обов'язково, не завжди і не лише шукається на полі бою”, — пояснив народний депутат.

За його словами, РФ на полі бою свої можливості вичерпала. Політично, на його думку, Україна зараз максимальна підтримка за весь період війни, навіть попри те, що Сполучені Штати поступилися лідерським місцем у цьому Європейському Союзі.

“Проте, ми маємо якесь зрозуміле, прогнозоване майбутнє. Тобто Європа розуміє, що кидати нас не можна. Не можна не з якихось мм альтруїстичних міркувань, бо це буде дорожче за них”, — підсумував народний депутат.

