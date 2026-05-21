Коли можливе припинення вогню на фронті: у Раді обнадіяли прогнозом

Кречмаровская Наталия
Питання — коли завершиться війна в Україні — цікавить усіх українців, і в країні, і за кордоном. Прогнози щодо завершення хоча б гарячої фази бойових дій різняться.
Війна в Україні.
Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що ситуація наразі така, що відступати українцям нікуди. Подітися нікуди, і “тягнути війну” доведеться стільки, скільки потрібно — поки не закінчиться війна, у нас просто немає іншого виходу, розповів політик.
За його словами, РФ на полі бою свої можливості вичерпала. Політично, на його думку, Україна зараз максимальна підтримка за весь період війни, навіть попри те, що Сполучені Штати поступилися лідерським місцем у цьому Європейському Союзі.
