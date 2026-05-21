Когда возможно прекращение огня на фронте: в Раде обнадежили прогнозом

Вопрос – когда завершится война в Украине – интересует всех украинцев, и в стране, и за рубежом. Прогнозы по завершению хотя бы горячей фазы боевых действий разнятся.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский отметил, что ситуация пока такова, что отступать украинцам некуда. Деться некуда, и "тянуть войну" придется столько, сколько нужно – пока не закончится война, у нас просто нет другого выхода, рассказал политик.

"Относительно того, как долго это будет, я отношусь к тому небольшому количеству людей, которые все-таки рассчитывают и надеются, что остановка военных действий, прекращение огня таки случится в течение этого лета. Более того, то, что стороны зашли в стратегический тупик в том плане, что Российская Федерация не может выполнить своих целей, а мы не можем, к сожалению, деоккупировать, освободить свою оккупированную территорию, говорит о том, что нужно искать какое-то другое решение. И это решение не обязательно, не всегда и не только ищется на поле боя”, – пояснил народный депутат.

По его словам, РФ на поле боя свои возможности исчерпала. Политически, по его мнению, Украина сейчас максимальная поддержка за весь период войны, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты уступили лидерское место в этом Европейском Союзе.

"Однако, мы имеем какое-то понятное, прогнозируемое будущее. То есть Европа понимает, что бросать нас нельзя. Нельзя не по каким-то мм альтруистических соображений, потому что это будет дороже их", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Костенко рассказал, когда может завершиться горячая фаза войны в Украине.



