На фронте резко изменилась ситуация: какой новый приказ дали в Кремле

Кречмаровская Наталия
Россия пятый год ведет кровопролитную и захватническую войну против Украины. Враг не прекращает штурмов на фронте, однако в последние дни ситуация изменилась.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на фронте. По его словам, вторые сутки подряд фиксируется количество потерь врага не более 1000 человек. Это, объяснил эксперт, говорит о том, что численность враждебной пехоты, участвующей в штурмах снизилась.
По его словам, если раньше позиции Сил обороны Украины штурмовали до 20-30 россиян, то сейчас их количество уменьшилось до 8-12 солдат. Отсюда, объяснил эксперт, и меньшее количество потерь.
