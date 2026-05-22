На фронте резко изменилась ситуация: какой новый приказ дали в Кремле

Россия пятый год ведет кровопролитную и захватническую войну против Украины. Враг не прекращает штурмов на фронте, однако в последние дни ситуация изменилась.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на фронте. По его словам, вторые сутки подряд фиксируется количество потерь врага не более 1000 человек. Это, объяснил эксперт, говорит о том, что численность враждебной пехоты, участвующей в штурмах снизилась.

"На сегодняшний день все усилия оккупантов сосредоточены на четырех оперативных направлениях, и это уже не первые сутки. Это Лиманское направление, Константинивское, Покровское и Гуляйпольское. На остальных — минимальная боевая активность", — пояснил Жданов.

По его словам, если раньше позиции Сил обороны Украины штурмовали до 20-30 россиян, то сейчас их количество уменьшилось до 8-12 солдат. Отсюда, объяснил эксперт, и меньшее количество потерь.

"Это может быть подтверждением версии о том, что основной личный состав, который сегодня обеспечивает постановку в действие мобилизационная система РФ, этот личный состав идет в накопление стратегического резерва, который будет вводиться в бой где-то на конец лета на летнюю наступательную кампанию. А сейчас даже малыми силами, всего на четырех направлениях, противник создает иллюзию наступательной деятельности и давит на наши боевые порядки изо всей силы, которая у него есть на сегодняшний день", — резюмировал эксперт.

