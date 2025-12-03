logo_ukra

На Донеччині справжня катастрофа: на Заході заговорили про невідворотну втрату України
НОВИНИ

На Донеччині справжня катастрофа: на Заході заговорили про невідворотну втрату України

Сили оборони майже втратили контроль над Покровськом, зокрема понад 95% міста наразі під контролем російських військ

3 грудня 2025, 09:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Згідно з оцінкою НАТО, українські війська в Мирнограді опинились майже в оточенні і залежать від постачань через дрони.

На Донеччині справжня катастрофа: на Заході заговорили про невідворотну втрату України

Фото: з відкритих джерел

Цю інформацію оприлюднив високопосадовець Альянсу на прес-конференції перед міністерською зустріччю НАТО, відповідаючи на питання "Європейської правди".

У межах Альянсу існує спеціальна група, яка аналізує ситуацію на фронті в контексті російсько-української війни. Вони отримують як непублічні дані від українських партнерів, так і розвіддані від союзників. За їхніми оцінками, Мирноград знаходиться на межі повного оточення.

"Є тільки вузький коридор для можливого відступу українських сил, але й той під постійним вогневим контролем. Тобто ситуація є близькою до оточення, хоча поки що не можна говорити про повне блокування", – зазначив представник НАТО.

Альянс підкреслює, що українці в місті не склали зброю і продовжують боротьбу, хоча відчувають труднощі з постачанням.

"Наразі українські сили все ще тримають оборону в місті, однак через практично повністю перервані шляхи постачання вони залежать від дронів, що постійно ускладнюється", – пояснив співрозмовник.

 Також він вказав, що контроль ЗСУ в Покровську майже повністю втрачено.

"Росіяни контролюють понад 95% міста... Українські сили тримаються лише в окремих осередках, де продовжують чинити опір", – додав він. 

Як вже писали "Коментарі", західні партнери потрапили в пастку, яку для них підставив кремлівський правитель Володимир Путін, і йдуть за його сценарієм, замість того, щоб зрозуміти реальні першопричини війни. Вони шукають джерела конфлікту в інших місцях, але не хочуть визнати, що основною причиною є сама Росія, вважає колишній міністр закордонних справ України (2007-2009) та керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.



