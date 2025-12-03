На Донеччині справжня катастрофа: на Заході заговорили про невідворотну втрату України

Згідно з оцінкою НАТО, українські війська в Мирнограді опинились майже в оточенні і залежать від постачань через дрони.

Фото: з відкритих джерел

Цю інформацію оприлюднив високопосадовець Альянсу на прес-конференції перед міністерською зустріччю НАТО, відповідаючи на питання "Європейської правди".

У межах Альянсу існує спеціальна група, яка аналізує ситуацію на фронті в контексті російсько-української війни. Вони отримують як непублічні дані від українських партнерів, так і розвіддані від союзників. За їхніми оцінками, Мирноград знаходиться на межі повного оточення.

"Є тільки вузький коридор для можливого відступу українських сил, але й той під постійним вогневим контролем. Тобто ситуація є близькою до оточення, хоча поки що не можна говорити про повне блокування", – зазначив представник НАТО.

Альянс підкреслює, що українці в місті не склали зброю і продовжують боротьбу, хоча відчувають труднощі з постачанням.

"Наразі українські сили все ще тримають оборону в місті, однак через практично повністю перервані шляхи постачання вони залежать від дронів, що постійно ускладнюється", – пояснив співрозмовник.

Також він вказав, що контроль ЗСУ в Покровську майже повністю втрачено.

"Росіяни контролюють понад 95% міста... Українські сили тримаються лише в окремих осередках, де продовжують чинити опір", – додав він.

