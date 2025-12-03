Західні партнери потрапили в пастку, яку для них підставив кремлівський правитель Володимир Путін, і йдуть за його сценарієм, замість того, щоб зрозуміти реальні першопричини війни. Вони шукають джерела конфлікту в інших місцях, але не хочуть визнати, що основною причиною є сама Росія, вважає колишній міністр закордонних справ України (2007-2009) та керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Фото: скріншот

За його словами, Путін, не зважаючи на всі його заяви про бажання миру, насправді не збирається робити поступки Україні. За його словами, у всіх нещодавніх виступах президента РФ перед дипломатами, зокрема на зустрічах у Бішкеку та Москві, Путін постійно повторює одну і ту ж фразу: "Я за мир, але ми повинні отримати все те, що прописали в наших так званих першопричинах конфлікту".

"Основна причина конфлікту — це Росія", — наголосив Огризко.

Він вважає, що для вирішення війни необхідно знищити саме Росію як агресора. Все інше — це лише маніпуляції та облуда, які Путін успішно нав'язує всьому світу, включаючи Європу, США і навіть Україну. За його словами, замість того, щоб обговорювати реальні причини війни, ми обговорюємо політичні міфи та виправдання, які активно просуває Кремль.

Огризко підкреслив, що західні країни опинилися в пастці, де вони не можуть побачити, що справжнім корінням конфлікту є агресія Росії.

"Ми граємося в те, що нам уміло нав'язує Путін, і це велика проблема", — додав він.

За словами дипломата, головне питання не в територіях чи якихось конкретних політичних вимогах. Ключова проблема полягає в тому, що західні партнери, через недосвідченість або політичні інтереси, не хочуть побачити основну причину війни, яку представляє Росія. Це є однією з найбільших проблем на міжнародній арені, і Україна, за його словами, повинна чітко визначати її в центрі обговорення.

"Ми повинні говорити про Росію, інакше цей конфлікт ніколи не буде вирішений", — резюмував Огризко.

