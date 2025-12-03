Западные партнеры попали в ловушку, которую для них подставил кремлевский правитель Владимир Путин, и следуют его сценарию, вместо того, чтобы понять реальные первопричины войны. Они ищут источники конфликта в других местах, но не хотят признать, что основной причиной сама Россия, считает бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Фото: скриншот

По его словам, Путин, несмотря на все его заявления о желании мира, на самом деле не собирается делать уступки Украине. По его словам, во всех недавних выступлениях президента РФ перед дипломатами, в том числе на встречах в Бишкеке и Москве, Путин постоянно повторяет одну и ту же фразу: "Я за мир, но мы должны получить все то, что прописали в наших так называемых первопричинах конфликта".

"Основная причина конфликта — это Россия", — подчеркнул Огрызко.

Он считает, что для разрешения войны необходимо уничтожить именно Россию как агрессора. Все остальное — это лишь манипуляции и обман, которые Путин успешно навязывает всему миру, включая Европу, США и даже Украину. По его словам, вместо того, чтобы обсуждать реальные причины войны, мы обсуждаем активно продвигаемые Кремлем политические мифы и оправдания.

Огрызко подчеркнул, что западные страны оказались в ловушке, где они не могут увидеть, что настоящими корнями конфликта является агрессия России.

"Мы играем в то, что нам умело навязывает Путин, и это большая проблема", — добавил он.

По словам дипломата, главный вопрос не в территориях или каких-либо конкретных политических требованиях. Ключевая проблема заключается в том, что западные партнеры, по неопытности или политическим интересам, не хотят увидеть основную причину войны, которую представляет Россия. Это одна из самых больших проблем на международной арене, и Украина, по его словам, должна четко определять ее в центре обсуждения.

"Мы должны говорить о России, иначе этот конфликт никогда не будет разрешен", — резюмировал Огрызко.

