Согласно оценке НАТО, украинские войска в Мирнограде оказались почти в окружении и зависят от поставок через дроны.

Фото: из открытых источников

Эту информацию обнародовал чиновник Альянса на пресс-конференции перед министерской встречей НАТО, отвечая на вопрос "Европейской правды".

В рамках Альянса существует специальная группа, анализирующая ситуацию на фронте в контексте русско-украинской войны. Они получают как непубличные данные украинских партнеров, так и разведданные от союзников. По их оценкам, Мирноград находится на грани полного окружения.

"Есть только узкий коридор для возможного отступления украинских сил, но и тот под постоянным огневым контролем. То есть ситуация близка к окружающим, хотя пока нельзя говорить о полной блокировке", — отметил представитель НАТО.

Альянс подчеркивает, что украинцы в городе не сложили оружие и продолжают борьбу, хотя испытывают трудности со снабжением.

"В настоящее время украинские силы все еще держат оборону в городе, однако из-за практически полностью прерванных путей поставки они зависят от постоянно усложняющихся дронов", — пояснил собеседник.

Также он указал, что контроль ВСУ в Покровске почти полностью утрачен.

"Россияне контролируют более 95% города... Украинские силы держатся только в отдельных ячейках, где продолжают сопротивляться", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", западные партнеры попали в ловушку, которую для них подставил кремлевский правитель Владимир Путин, и следуют его сценарию, вместо того, чтобы понять реальные первопричины войны. Они ищут источники конфликта в других местах, но не хотят признать, что основной причиной сама Россия, считает бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.