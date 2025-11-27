На підконтрольній частині Донеччини залишаються 12 770 дітей, евакуація з регіону триває. У зонах активних бойових дій діти відсутні. Водночас у районах, де оголошена обов’язкова примусова евакуація, досі перебувають 457 дітей з 385 сімей.

На Донеччині батьки відмовляються вивозити дітей

Про це під час брифінгу 26 листопада повідомила Юлія Рижикова, начальниця Служби у справах дітей Донецької ОВА, пише Бахмут.in.ua.

Евакуація дітей на Донеччині

На території області залишаються проживати 12 770 дітей, евакуація триває.

З зон активних бойових дій дітей евакуювали. Водночас у районах, де оголошена обов’язкова примусова евакуація, досі перебувають 457 дітей з 385 сімей. Більшість, а саме 453 дитини – залишаються в місті Дружківка. Ще 4 дитини проживають у селищі Комишуваха Краматорської громади, яку нещодавно включили до переліку територій із примусовою евакуацією.

За цей тиждень евакуювали 61 дитину

Протягом останнього тижня в межах примусової евакуації вдалося вивезти:

3 дітей із села Завидове-Кудашове;

45 дітей з Дружківки;

13 дітей із Комишувахи.

Загалом евакуйовано 61 дитину з 45 сімей. Юлія Рижикова зазначила, що з родинами проводять роз’яснювальну роботу. Якщо батьки відмовляються евакуювати дітей, то влада може ухвалити рішення про відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, щоб гарантувати безпеку неповнолітніх.

Начальник відділу департаменту цивільного захисту Дмитро Петлін повідомив, що:

з початку повномасштабного вторгнення з Донеччини евакуювали 1 316 600 людей, з них 201 600 діти;

близько 300 дітей за цей тиждень виїхали зі своїх місць проживання (не всі за межі області).

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони РФ публікує відео, на якому військовослужбовці підрозділів угруповання військ "Центр" пересуваються одним із районів Покровська і заявляють, що надають допомогу місцевим жителям, які відмовилися евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

На відео місцеві жителі радіють окупантам, а також кажуть, як сильно на них чекали: "Все залежить від вас, тільки від вас все залежить. Ми на вас чекали-чекали і дочекалися", – каже один чоловік на вулиці. Водночас у МО РФ нібито за словами місцевих жителів поширюють брехливу пропаганду про ЗСУ.