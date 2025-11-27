На подконтрольной части Донетчины остаются 12 770 детей, эвакуация из региона продолжается. В зонах активных боевых действий дети отсутствуют. В районах, где объявлена обязательная принудительная эвакуация, до сих пор находятся 457 детей из 385 семей.

В Донецкой области родители отказываются вывозить детей

Об этом на брифинге 26 ноября сообщила Юлия Рыжикова, начальник Службы по делам детей Донецкой ОВА , пишет Бахмут. in . ua .

Эвакуация детей в Донецкой области

На территории области остаются проживать 12770 детей, эвакуация продолжается.

Из зон активных боевых действий детей эвакуировали. В районах, где объявлена обязательная принудительная эвакуация, до сих пор находятся 457 детей из 385 семей. Большинство, а именно 453 ребенка – остаются в городе Дружковка. Еще 4 ребенка проживают в поселке Камышеваха Краматорской громады, который недавно включили в перечень территорий с принудительной эвакуацией.

За эту неделю эвакуировали 61 ребенка

В течение последней недели в пределах принудительной эвакуации удалось вывезти:

3 детей из села Завидово-Кудашово;

45 детей из Дружковки;

13 детей из Камышевахи.

В общей сложности эвакуирован 61 ребенок из 45 семей. Юлия Рыжикова отметила, что с семьями проводят разъяснительную работу. Если родители отказываются эвакуировать детей, то власти могут принять решение об отнятии детей без лишения родительских прав, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Начальник отдела департамента гражданской защиты Дмитрий Петлин сообщил, что:

с начала полномасштабного вторжения из Донетчины эвакуировали 1 316 600 человек, из них 201 600 дети;

около 300 детей за эту неделю выехали из своих мест обитания (не все за пределы области).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны РФ публикует видео, на котором военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" передвигаются по одному из районов Покровска и заявляют, что оказывают помощь местным жителям, отказавшимся эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

На видео местные жители радуются оккупантам, а также говорят, как сильно их ждали: "Все зависит от вас, только от вас все зависит. Мы вас ждали-ждали и дождались", — говорит один человек на улице. В то же время, в МО РФ якобы со слов местных жителей распространяют лживую пропаганду об ВСУ.