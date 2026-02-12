logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «На цій клятій війні загинув мій товариш»: Олег Ляшко повідомив про втрату колишнього нардепа
commentss НОВИНИ Всі новини

«На цій клятій війні загинув мій товариш»: Олег Ляшко повідомив про втрату колишнього нардепа

«Знову мобілізувався і зі зброєю в руках захищав Україну»: Олег Ляшко вшанував пам'ять полеглого Героя

12 лютого 2026, 21:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Колишній народний депутат, а нині командир батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр Олег Ляшко повідомив про важку втрату на фронті. Під час виконання бойового завдання загинув його давній соратник та товариш Роман Каліш.

«На цій клятій війні загинув мій товариш»: Олег Ляшко повідомив про втрату колишнього нардепа

«На цій клятій війні загинув мій товариш»: Олег Ляшко повідомив про втрату колишнього нардепа

"На цій клятій війні загинув мій товариш, бойовий побратим Роман Каліш", — написав Ляшко, зазначивши, що їхнє знайомство відбулося ще у 2014 році в Запоріжжі.

Роман Каліш мав значний військовий досвід: він служив у спецпідрозділі СБУ "Альфа", звідки вийшов на пенсію у званні підполковника. У мирному житті він очолював осередок "Радикальної партії" в Запоріжжі. Проте з початком повномасштабного вторгнення Роман знову став до лав захисників: "Коли почалася велика війна — знову, як і багато з нас, мобілізувався і зі зброєю в руках захищав Україну".

За словами Олега Ляшка, життя офіцера обірвалося вчора через атаку ворожого безпілотника: "Вчора Роман загинув від під*р дрона".

Ділячись спогадами, лідер "Радикальної партії" опублікував архівне фото зі Слов’янська, зроблене в липні 2014 року. "На другий день після його звільнення від р*шистів. Встановлюємо наш Прапор на будівлі місцевого СБУ, яке р*шисти перетворили на катівню", — згадує Ляшко.

"Вічна пам’ять Герою", — підсумував він.

«На цій клятій війні загинув мій товариш»: Олег Ляшко повідомив про втрату колишнього нардепа - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня колишнього народного депутата та лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, який із 2022 року несе службу в лавах ЗСУ та наразі очолює батальйон безпілотних систем 63-ї ОМБр. На тлі обговорень у мережі щодо доцільності такого рішення, ситуацію прокоментував фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини