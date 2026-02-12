«На цій клятій війні загинув мій товариш»: Олег Ляшко повідомив про втрату колишнього нардепа

Колишній народний депутат, а нині командир батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр Олег Ляшко повідомив про важку втрату на фронті. Під час виконання бойового завдання загинув його давній соратник та товариш Роман Каліш.

"На цій клятій війні загинув мій товариш, бойовий побратим Роман Каліш", — написав Ляшко, зазначивши, що їхнє знайомство відбулося ще у 2014 році в Запоріжжі.

Роман Каліш мав значний військовий досвід: він служив у спецпідрозділі СБУ "Альфа", звідки вийшов на пенсію у званні підполковника. У мирному житті він очолював осередок "Радикальної партії" в Запоріжжі. Проте з початком повномасштабного вторгнення Роман знову став до лав захисників: "Коли почалася велика війна — знову, як і багато з нас, мобілізувався і зі зброєю в руках захищав Україну".

За словами Олега Ляшка, життя офіцера обірвалося вчора через атаку ворожого безпілотника: "Вчора Роман загинув від під*р дрона".

Ділячись спогадами, лідер "Радикальної партії" опублікував архівне фото зі Слов’янська, зроблене в липні 2014 року. "На другий день після його звільнення від р*шистів. Встановлюємо наш Прапор на будівлі місцевого СБУ, яке р*шисти перетворили на катівню", — згадує Ляшко.

"Вічна пам’ять Герою", — підсумував він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня колишнього народного депутата та лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, який із 2022 року несе службу в лавах ЗСУ та наразі очолює батальйон безпілотних систем 63-ї ОМБр. На тлі обговорень у мережі щодо доцільності такого рішення, ситуацію прокоментував фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.