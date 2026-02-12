Бывший народный депутат, а ныне командир батальона беспилотных систем 63-й ОМБр Олег Ляшко сообщил о тяжелой потере на фронте. Во время выполнения боевой задачи погиб его давний соратник и товарищ Роман Калиш.

«На этой проклятой войне погиб мой товарищ»: Олег Ляшко сообщил о потере бывшего нардепа

"На этой проклятой войне погиб мой товарищ, боевой побратим Роман Калиш", — написал Ляшко, отметив, что их знакомство состоялось еще в 2014 году в Запорожье.

У Романа Калиша был значительный военный опыт: он служил в спецподразделении СБУ "Альфа", откуда вышел на пенсию в звании подполковника. В мирной жизни он возглавлял центр "Радикальной партии" в Запорожье. Однако с началом полномасштабного вторжения Роман снова встал в ряды защитников: "Когда началась большая война — снова, как и многие из нас, мобилизовался и с оружием в руках защищал Украину".

По словам Олега Ляшко, жизнь офицера оборвалась вчера из-за атаки вражеского беспилотника: "Вчера Роман погиб от пид*р дрона".

Делясь воспоминаниями, лидер "Радикальной партии" опубликовал архивное фото из Славянска, сделанное в июле 2014 года. "На следующий день после его освобождения от р*шистов. Устанавливаем наше Знамя на здании местного СБУ, которое р*шисты превратили в пыточную", — вспоминает Ляшко.

"Вечная память Герою", — подытожил он.

