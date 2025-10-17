На авіабазі, з якої бомбардують Україну, відбувається щось термінове: озвучено тривожний прогноз

Росія розгортає роботи з розширення авіабази “Енгельс‑2”, розташованої серед ключових об’єктів стратегічної авіації. Про це повідомив оглядач AviVector, передає Мілітарний.

Фото: з відкритих джерел

За даними джерела, наразі в північній частині аеродрому триває заливка бетону. Нагадаємо: 30 вересня аналогічні роботи вже завершилися в південному секторі, де проклали бетонну ділянку уздовж новозбудованої руліжної доріжки.

Під час цих земляних робіт зафіксували розмітку, яка свідчить про плани створити тут 12 нових паркувальних позицій для літаків.

Згідно з публікацією "Мілітарного", ідеї з розширення бази відстежуються від травня, а перші будівельні роботи почались ще 23 березня 2025 року.

Аналітики припускають, що нові паркомісця призначені для стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту‑95МС і Ту‑160, а також для фронтових бомбардувальників Су‑34 та багатоцільових винищувачів Су‑35. Подібну схему планування вже фіксували на авіабазі "Дягилево" в Рязанській області.

База “Енгельс‑2” залишається критичною для потенціалу російської стратегічної авіації — саме там розміщуються Ту‑160, а також зберігається значна кількість крилатих ракет і авіабомб. Звідси неодноразово здійснювалися злети й запуски ракет по українських містах, нагадують у ЗМІ.

Нагадаємо, що 20 березня 2025 року авіабаза зазнала однієї з наймасштабніших атак — був знищений склад боєприпасів. За підрахунками експертів, на авіаційному майданчику могли перебувати десятки ракет, враховуючи, що літак Ан‑124 “Руслан” міг доставити від 7 до 8 ракет за один рейс.

