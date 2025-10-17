logo_ukra

На авіабазі, з якої бомбардують Україну, відбувається щось термінове: озвучено тривожний прогноз
На авіабазі, з якої бомбардують Україну, відбувається щось термінове: озвучено тривожний прогноз

Експерти помітили спорудження 12 нових авіаційних стоянок.

17 жовтня 2025, 11:20
Клименко Елена

Росія розгортає роботи з розширення авіабази “Енгельс2”, розташованої серед ключових об’єктів стратегічної авіації. Про це повідомив оглядач AviVector, передає Мілітарний.

На авіабазі, з якої бомбардують Україну, відбувається щось термінове: озвучено тривожний прогноз

Фото: з відкритих джерел

За даними джерела, наразі в північній частині аеродрому триває заливка бетону. Нагадаємо: 30 вересня аналогічні роботи вже завершилися в південному секторі, де проклали бетонну ділянку уздовж новозбудованої руліжної доріжки.

Під час цих земляних робіт зафіксували розмітку, яка свідчить про плани створити тут 12 нових паркувальних позицій для літаків.

Згідно з публікацією "Мілітарного", ідеї з розширення бази відстежуються від травня, а перші будівельні роботи почались ще 23 березня 2025 року.

Аналітики припускають, що нові паркомісця призначені для стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту95МС і Ту160, а також для фронтових бомбардувальників Су34 та багатоцільових винищувачів Су35. Подібну схему планування вже фіксували на авіабазі "Дягилево" в Рязанській області.

База “Енгельс2” залишається критичною для потенціалу російської стратегічної авіації — саме там розміщуються Ту160, а також зберігається значна кількість крилатих ракет і авіабомб. Звідси неодноразово здійснювалися злети й запуски ракет по українських містах, нагадують у ЗМІ.

Нагадаємо, що 20 березня 2025 року авіабаза зазнала однієї з наймасштабніших атак — був знищений склад боєприпасів. За підрахунками експертів, на авіаційному майданчику могли перебувати десятки ракет, враховуючи, що літак Ан124 “Руслан” міг доставити від 7 до 8 ракет за один рейс.

Як вже писали "Коментарі", майбутня зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті, присвячена обговоренню ситуації в Україні, викликала різку реакцію в Європі. Для Брюсселя це стало символом приниження, а для угорського прем’єра Віктора Орбана — політичним тріумфом, пише The Telegraph.



Джерело: https://militarnyi.com/uk/news/rosiyany-rozshyryuyut-engels-2-pochaly-buduvaty-novi-mistsya-dlya-litakiv/#google_vignette
