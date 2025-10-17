На авиабазе, с которой бомбят Украину, происходит что-то срочное: озвучен тревожный прогноз

Россия развертывает работы по расширению авиабазы "Энгельс - 2", расположенной среди ключевых объектов стратегической авиации. Об этом сообщил обозреватель AviVector, передает Милитарный.

Фото: из открытых источников

По данным источника, в северной части аэродрома продолжается заливка бетона. Напомним: 30 сентября аналогичные работы уже завершились в южном секторе, где проложили бетонный участок вдоль новой рулежной дорожки.

В ходе этих земляных работ зафиксировали разметку, свидетельствующую о планах создать здесь 12 новых парковочных позиций для самолетов.

Согласно публикации "Милитарного", идеи по расширению базы отслеживаются с мая, а первые строительные работы начались еще 23 марта 2025 года.

Аналитики предполагают, что новые паркоместа предназначены для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту - 95МС и Ту - 160, а также для фронтовых бомбардировщиков Су - 34 и многоцелевых истребителей Су - 35. Подобную схему планирования уже фиксировали на авиабазе.

База "Энгельс - 2" остается критической для потенциала российской стратегической авиации — именно там размещаются Ту - 160, а также сохраняется значительное количество крылатых ракет и авиабомб. Отсюда неоднократно производились взлеты и запуски ракет по украинским городам, напоминают в СМИ.

Напомним, что 20 марта 2025 года авиабаза подверглась одной из самых масштабных атак — был уничтожен состав боеприпасов. По подсчетам экспертов, на авиационной площадке могли находиться десятки ракет, учитывая, что самолет Ан - 124 "Руслан" мог доставить от 7 до 8 ракет за один рейс.

Как уже писали "Комментарии", предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, посвященная обсуждению ситуации в Украине, вызвала резкую реакцию в Европе. Для Брюсселя это стало символом унижения, а для венгерского премьера Виктора Орбана – политическим триумфом, пишет The Telegraph.