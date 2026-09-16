logo_ukra

BTC/USD

76323

ETH/USD

2418.82

USD/UAH

44.6

EUR/UAH

51.45

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією МЗС України назвало головну умову для енергетичного перемир’я з РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

МЗС України назвало головну умову для енергетичного перемир’я з РФ

Україна оголосила готовність до енергетичного перемир’я з Росією, але МЗС очікує від Москви списку об’єктів.

16 вересня 2026, 19:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Україна готова до домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але очікує від Росії конкретної позиції. Київ закликає Москву надати перелік об’єктів і чітко визначити умови можливого перемир’я.

МЗС України назвало головну умову для енергетичного перемир’я з РФ

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 16 вересня заявив, що Україна давно виступає за припинення вогню, яке охоплювало б усі необхідні сфери.

"Хай надають списки об'єктів, визначають деталі. Нехай росіяни скажуть, як вони це бачать. І загалом те, що Сполучені Штати намагаються досягнути, таку роботу можна лише вітати", — сказав Тихий.

Речник МЗС наголосив, що позиція України щодо власних об’єктів є максимально чіткою. За словами Тихого, йдеться про повну заборону застосування будь-якого виду зброї проти української енергетики.

Що відомо про енергетичне перемир’я

14 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися не завдавати ударів по енергетичних об’єктах одна одної. Водночас після цієї заяви Київ уточнив, що формальної домовленості про перемир’я наразі немає. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російській енергетиці, якщо партнери зможуть забезпечити реальне дотримання Росією аналогічної домовленості. Президент наголосив, що для Києва енергетичне перемир’я означає відсутність атак на відповідні об’єкти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський озвучив жорстку умову для припинення ударів по енергетиці РФ.

Також "Коментарі" писали, що Путін піде на переговори лише за однієї умови. Ексочільник ЦРУ розкрив головний страх Кремля.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини