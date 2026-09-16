МЗС України назвало головну умову для енергетичного перемир’я з РФ

Україна готова до домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але очікує від Росії конкретної позиції. Київ закликає Москву надати перелік об’єктів і чітко визначити умови можливого перемир’я.

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 16 вересня заявив, що Україна давно виступає за припинення вогню, яке охоплювало б усі необхідні сфери.

"Хай надають списки об'єктів, визначають деталі. Нехай росіяни скажуть, як вони це бачать. І загалом те, що Сполучені Штати намагаються досягнути, таку роботу можна лише вітати", — сказав Тихий.

Речник МЗС наголосив, що позиція України щодо власних об’єктів є максимально чіткою. За словами Тихого, йдеться про повну заборону застосування будь-якого виду зброї проти української енергетики.

Що відомо про енергетичне перемир’я

14 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися не завдавати ударів по енергетичних об’єктах одна одної. Водночас після цієї заяви Київ уточнив, що формальної домовленості про перемир’я наразі немає. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російській енергетиці, якщо партнери зможуть забезпечити реальне дотримання Росією аналогічної домовленості. Президент наголосив, що для Києва енергетичне перемир’я означає відсутність атак на відповідні об’єкти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський озвучив жорстку умову для припинення ударів по енергетиці РФ.

Також "Коментарі" писали, що Путін піде на переговори лише за однієї умови. Ексочільник ЦРУ розкрив головний страх Кремля.